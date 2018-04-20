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22:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Итальянские супруги усыновили 32-летнего белоруса

Он еще ребенком приезжал к ним на летние каникулы.

Источник: Комсомольская правда

Мы привыкли к тому, что итальянцы усыновляют наших детей. Но эта история разбила все устоявшиеся представления об усыновлении.

В итальянском регионе Трентино в итальянской семье появился сын из Беларуси 32 лет отроду! Как сообщает итальянское издание Trentino, белорус впервые посетил Италию, когда ему было 11 лет. Он приезжал на оздоровление из района, пострадавшего от Чернобыльской аварии.

В течение многих лет мальчик проводил лето в этой семье. Связь не оборвалась, и когда он стал взрослым. Итальянские супруги, не имевшие своих детей, были сильно привязаны к мальчику, который вырос на их глазах: парень нашел работу, женился, обзавелся детьми.

Еще одно итальянское издание l’Adige.it уточняет, что белорус стал сиротой в раннем возрасте. И, видимо, итальянская семья стала для него родной. А супруги несколько раз посещали молодого человека в Беларуси.

В конце концов итальянская пара приняла решение юридически узаконить практически семейные отношения и обратилась в суд!

Гражданский кодекс Италии позволяет усыновить взрослого человека, который приобретает статус приемного ребенка и имеет те же права, что и родной ребенок.

Усыновление в этом случае в Италии дозволено по двум причинам: передать наследство и фамилию, а также в том случае, если ты хочешь помогать человеку, в том числе материально.

В истории с белорусом суд посчитал, что все условия были выполнены, и мужчина был усыновлен. Сейчас он официально обрел родителей, взял фамилию итальянской семьи и стал ее наследником. Известно, что белорус работает на международных перевозках, благодаря чему ему удается навещать своих родителей в итальянском регионе Трентино.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Можно ли усыновить взрослого человека в Беларуси?

— В Беларуси усыновление устанавливается только в отношении несовершеннолетних детей, — рассказала «Комсомолке» директор Национального центра усыновления Минобразования Ольга Глинская. — Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати и не более сорока пяти лет. При этом могут стать усыновителями и несовершеннолетние люди, признанные полностью дееспособными (эмансипированными). Однако подобных обращений в органы опеки и попечительства, в Национальный центр усыновления не поступало.

— А сколько белорусских детей усыновили итальянские семьи?

— Приоритетным направлением государственной политики нашей страны является устройство детей в семьи белорусских граждан. Международное же усыновление белорусских детей носит исключительный характер. В настоящее время только с Итальянской Республикой подписан Протокол о сотрудничестве по международному усыновлению. В прошлом году в итальянские семьи на усыновление передано 24 ребенка. В то время как белорусские граждане усыновили 524 несовершеннолетних. Кстати, если в 2008 году иностранные семьи усыновили только 5 белорусских детей, то уже в 2011 году 145 детей обрели родителей за пределами Беларуси.

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