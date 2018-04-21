Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Это очень смешно: записки молодого папы
В Китае создали машину для строительства небоскребов
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
00:31 (мск), источник: Интерфакс

В Москве в субботу пройдет парад трамваев

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Торжественный парад, приуроченный к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве, состоится в столице в субботу, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Колонна старинных и современных трамвайных вагонов проедет от Шаболовки по центральным улицам, а с 12:00 до 15:00 часов они будут выставлены на Чистопрудном бульваре, где запланирована праздничная программа.

«Парад трамваев стал доброй весенней традицией для жителей города. Он вновь объединит представителей разных эпох — на выставке москвичи увидят раритетную технику, а также трамвай нового поколения. Всего мы представим 17 вагонов — некоторые экспонаты горожане увидят впервые», — рассказал первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук.

Так, на параде впервые покажут уникальные ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе Мосгортранса.

Кроме того, на параде представят легендарную конку XIX века, вагоны «Ф» 1908 года выпуска, «КМ» и «КП» — 1930-х годов. На площадке расположится и современный низкопольный трамвай «Витязь-М».

«Все вагоны можно будет посетить и сфотографировать. Гостей встретят артисты в исторических костюмах. Посетителей парада трамваев также ждет интересная развлекательная программа с конкурсами, викторинами и памятными сувенирами. Кроме того, на Чистопрудном бульваре установят сцену, на которой выступят музыкальные коллективы», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Центра организации дорожного движения, в связи с парадом трамваев уже с 23:00 пятницы для движения транспорта перекрыт Чистопрудный бульвар.

«Ограничения будут сняты в 18:00 субботы», — отметил собеседник агентства.

Все новости региона
В Британии определили основных подозреваемых в «деле Скрипаля»
Парикмахера в Великобритании посадили в тюрьму за стрижку
МОК поддержал новые санкции против россиян
Умер шведский диджей Avicii
Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество
Россия увеличила импорт пальмового масла в январе-феврале
Силуанов не исключил национализации санкционных компаний
Спорт
Казань — в шаге от Кубка Гагарина В четвертом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь