В Москве в субботу пройдет парад трамваев
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Торжественный парад, приуроченный к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве, состоится в столице в субботу, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Торжественный парад, приуроченный к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве, состоится в столице в субботу, сообщили «Интерфаксу» в
Колонна старинных и современных трамвайных вагонов проедет от Шаболовки по центральным улицам, а с 12:00 до 15:00 часов они будут выставлены на Чистопрудном бульваре, где запланирована праздничная программа.
«Парад трамваев стал доброй весенней традицией для жителей города. Он вновь объединит представителей разных эпох — на выставке москвичи увидят раритетную технику, а также трамвай нового поколения. Всего мы представим 17 вагонов — некоторые экспонаты горожане увидят впервые», — рассказал первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук.
Так, на параде впервые покажут уникальные ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года на Сокольническом
Кроме того, на параде представят легендарную конку XIX века, вагоны «Ф» 1908 года выпуска, «КМ» и «КП» — 1930-х годов. На площадке расположится и современный низкопольный трамвай «Витязь-М».
«Все вагоны можно будет посетить и сфотографировать. Гостей встретят артисты в исторических костюмах. Посетителей парада трамваев также ждет интересная развлекательная программа с конкурсами, викторинами и памятными сувенирами. Кроме того, на Чистопрудном бульваре установят сцену, на которой выступят музыкальные коллективы», — рассказали в
Как сообщили «Интерфаксу» в
«Ограничения будут сняты в 18:00 субботы», — отметил собеседник агентства.