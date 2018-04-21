В Москве в субботу пройдет парад трамваев

Колонна старинных и современных трамвайных вагонов проедет от Шаболовки по центральным улицам, а с 12:00 до 15:00 часов они будут выставлены на Чистопрудном бульваре, где запланирована праздничная программа.

«Парад трамваев стал доброй весенней традицией для жителей города. Он вновь объединит представителей разных эпох — на выставке москвичи увидят раритетную технику, а также трамвай нового поколения. Всего мы представим 17 вагонов — некоторые экспонаты горожане увидят впервые», — рассказал первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук.

Так, на параде впервые покажут уникальные ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе Мосгортранса.

Кроме того, на параде представят легендарную конку XIX века, вагоны «Ф» 1908 года выпуска, «КМ» и «КП» — 1930-х годов. На площадке расположится и современный низкопольный трамвай «Витязь-М».

«Все вагоны можно будет посетить и сфотографировать. Гостей встретят артисты в исторических костюмах. Посетителей парада трамваев также ждет интересная развлекательная программа с конкурсами, викторинами и памятными сувенирами. Кроме того, на Чистопрудном бульваре установят сцену, на которой выступят музыкальные коллективы», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Центра организации дорожного движения, в связи с парадом трамваев уже с 23:00 пятницы для движения транспорта перекрыт Чистопрудный бульвар.