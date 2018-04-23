«Феминисток терпеть не можем»

Есть три способа прокомментировать скандал, когда кого-то отказались обслуживать в заведении по гендерному признаку. Самый непопулярный — ругать посетителя, чуть лучше — предпринимателя. И самый распространенный — написать, что всё это пиар (или хайп), который послужит на пользу бизнесу. Портал iz.ru разбирался, действительно ли бурные обсуждения в соцсетях помогают предпринимателям.

Стрижки не для женщин и оленей

Чаще других в центре сексистских скандалов оказываются барбершопы. Не обслуживать женщин — основа бизнес-модели большинства таких парикмахерских. За это их периодически публично проклинают, но они не слишком страдают.

В июле 2017 года жительницу Москвы Анну Федорову отказались побрить в барбершопе сети Top Gun. Хотя в списке услуг значилась «стрижка машинкой» без указания пола.

«У меня стрижка унисекс, нужно было машинкой подровнять виски. Зашла в барбершоп Top Gun. Меня выставили со словами “женщин не стрижем, такая концепция”. Самое смешное, что две недели назад я была в этом салоне и покупала машинку для волос. Сотрудница сказала, что мне с моей стрижкой она идеально подойдет. То есть они выполняют такие работы, у них есть мастера соответствующей квалификации. Получается, мне отказали исключительно по гендерному признаку», — рассказывала Федорова.

В разговоре с Федоровой управляющий ответил, что в произошедшем «нет никакого гендерного неравенства». «Это то же самое, как если бы вы в спортзале решили переодеваться в мужской раздевалке, а вам отказали… Но мы не отказываем, женщины просто к нам не записываются», — сказал мужчина. На вопрос, что же произошло, когда пыталась записаться Федорова, собеседник ответил коротко: «Наши клиенты — мужчины».

По прошествии девяти месяцев о произошедшем напоминают разве что два негативных комментария (кстати, от мужчин) на страничке Top Gun в Facebook. У сети всё вроде хорошо — на сайте предлагают записаться на стрижку в 138 точек или купить франшизу. По мнению владельца сети Алексея Локонцева, отказ стричь женщин никак не повлиял на бизнес. Хотя Федоровой он в целом признателен.

Алексей Локонцев, владелец Top Gun.

Мне от этой истории был личный пиар. Еще больше людей узнали о Top Gun. Это был, получается, бонус для меня — я обычно за рекламные программы плачу. А тут получился такой феминистский вызов мне. Ну и хорошо. Если каждая женщина будет писать, что ее не пускают в Top Gun, я буду только рад этому. С ней [историей с Федоровой] наши успехи не связаны. Итогов нет. По-прежнему не стрижем женщин и не будем стричь.

Вскоре после скандала по интернету стал гулять скриншот будто бы главной страницы старого сайта парикмахерской. «Мы специализируемся исключительно на мужских стрижках, на бритье опасной бритвой и на подравнивании бород и усов. И, разумеется, наши мастера — тоже только мужчины. Наше заведение — это цирюльня в классическом старомодном смысле слова, куда слабому полу с его болтовней о тряпках и сопливых сериалах вход закрыт. Гендерное равенство и половая политкорректность посланы куда подальше».

Найти эти формулировки на нынешнем сайте сети не удалось. Зато в списке мастеров оказалось больше 50 женских имен. Да и услуга «стрижка машинкой» в прейскуранте до сих пор значится.

Чуть менее громким скандалом сопровождалось обновление сайта петербургской парикмахерской Central Barbershop. В сентябре 2016 года пользователи обнаружили на странице фирмы указание: «В парикмахерской запрещено: приносить и распивать алкогольные напитки, присутствовать женскому полу, находиться представителям нетрадиционной ориентации». Для иллюстрации последнего ограничения выбрали силуэт оленя.

Сейчас таблички на сайте Central Barbershop нет. Но свод внутренних правил остался неизменным. «У нас исключительно мужская парикмахерская. У нас есть свой свод внутренних правил, у нас есть регламент, по которому мы работаем», — ответили корреспонденту портала iz.ru по указанному на сайте телефону. На вопрос, запрещено ли всё еще находиться в цирюльне геям, собеседник ответил утвердительно. После попытки уточнить, как именно определяется сексуальная ориентация клиента, собеседник бросил трубку.

Дорогой хлеб для гетеросексуалов

Убрать табличку, запрещающую вход гомосексуалистам, пришлось и одиозному предпринимателю Герману Стерлигову. Из-за скандала с ней он в конечном итоге закрыл один из своих проектов. По крайней мере так объяснил произошедшее он сам.

В разное время кандидат в губернаторы Красноярского края, мэра Москвы и президента России открывал первую в стране торговую биржу, фирму по продаже гробов, антикризисный центр для обмена товарами. Все эти проекты закрылись, и весной 2017 года «тролль непоследнего уровня», как выразилась о Стерлигове литературный критик Анна Наринская, открыл магазин натуральных продуктов.

Примечателен он был не только стоимостью буханки хлеба в 1650 рублей, но и табличкой «П…сам вход запрещен» при входе. Летом в Москве работали уже четыре магазина «Хлеб и соль Германа Стерлигова», в том числе один на Тверской улице — всё с теми же табличками. К осени предприниматель открыл еще два, а потом выставил всю сеть на продажу за $600 тыс., чтобы «сохранить совесть». О мотивах подробно написал у себя на страничке во «ВКонтакте».

Герман Стерлигов, православный предприниматель.

Сильно давит прокуратура. Сначала требовали убрать слово «п…сы» с вывески «П…сам вход запрещен», якобы нецензурное слово. Слово вполне цензурное, ну ладно — заменили на таблички «Содомитам вход запрещен». Содомиты то же самое, что п… сы, но слово библейское, и ни у кого язык не повернулся его назвать нецензурным. Тогда оказалось им не это надо, не в слове дело. Им надо, ЧТОБЫ МЫ НАЧАЛИ ОБСЛУЖИВАТЬ всех, кто бы к нам ни зашел — ТО ЕСТЬ П… СОВ в том числе. Иначе пообещали, что в результате комплексных проверок, где их начальник-прокурор требует найти у нас «возможные нарушения» нас всё равно закроют и дела заведут.

Мороженое для настоящих мужчин

Отказ предпринимателя предоставить потребителю товар или услугу при наличии такой возможности нарушает 426-ю статью Гражданского кодекса РФ. К ней, как правило, апеллируют те, кого возмущает гендерное неравенство при обслуживании в заведениях. О случаях, когда подобные дела рассматривались бы в суде, неизвестно. Но угрозы исков были.

В октябре 2016 года издание Wonderzine написало о москвичке Ирине Кузьминой. Она обратилась в прокуратуру с заявлением на московскую сеть Tim&Tim, которая занимается производством и продажей мороженого. Поводом стал отказ продать ей шарик сорта FCKN KRAKEN с ромом, в рекламе которого говорилось: «Оно для тебя, только если ты настоящий мужчина».

Основатель компании Tim&Tim Алексей Прохоров призвал тогда не относиться к ситуации слишком серьезно. Он отметил, что не считает произошедшее «каким-то сексистским изобретением», и признался, что не понимает, чем задевает права женщин. «Кстати, за всё это время половину проданного нами “Кракена” перепробовали девушки, которые купили это не напрямую, а сами понимаете как», — говорил Прохоров. По его словам, компанию сразу же обвинили, что всё произошедшее — пиар-акция и маркетинговый ход. Но это не так.

В беседе с корреспондентом портала iz.ru полтора года спустя основатель компании сказал, что никто с ними по поводу произошедшего не связывался, «ни прокуратура, ни некая Ирина Кузьмина».

Алексей Прохоров, владелец Tim&Tim.

Эта шумиха на нас никак не повлияла, кроме нескольких гневных писем в наш адрес. Я бы не стал называть это черным PR-ом, а скорее, глупостью с нашей стороны, называть сорт мороженого «для мужчин». Единственный, кто наверняка выиграл от этого, — это издание Wonderzine, которое создало и раздуло эту историю. Вкус мороженого всегда могли купить и девушки и мужчины.

Осенью 2016 года в Москве работали две точки продажи мороженого Tim&Tim. Сейчас его можно купить по семи адресам в Москве. Мороженое с ромом до сих пор значится в меню, но формулировку смягчили. Теперь оно просто «мороженое для настоящих мужчин». Без «только».

Но через два дня картинку со стойки убрали и отметили, что обижать никого ни бармен — автор комикса, ни администрация не хотели. «Со стороны бара не было и не будет попыток разжигания темы равноправия полов», — говорилось в официальном аккаунте бара в соцсетях.

В лицо за тавтологию

Еще одним громким скандалом с обвинениями в сексизме, который кончился ничем, запомнился декабрь 2016 года. На стойке бара Bad.Bro.Bar рядом с Белорусским вокзалом тогда появился комикс, на котором мужчина бьет женщину за просьбу: «Можно мне вишневый Крик [Kriek — сорт фруктового пива ]?» Вариацию мема «ББПЕ» (бей бабу по [лицу]) сфотографировала и выложила в Facebook одна из посетительниц. После этого заведением заинтересовались не только многочисленные комментаторы в соцсети, но и журналисты — о баре сняли сюжеты работающие неподалеку телеканалы, о нем написали СМИ от Cosmopolitan до Life.ru.

На заявление автора поста больше никогда не пить пиво в Bad.Bro.Bar его представитель заявил в соцсети: «Слава Богу! Феминисток терпеть не можем, а людей с отсутствием чувства юмора тем более! Успехов».

Были даже попытки объяснить, что героиня комикса виновна в том, что говорит «вишневый крик», тогда как само слово Kriek переводится как «вишня». Но они потонули в спорах об уместности шуток над избиением женщин в стране с пугающе высокой статистикой домашних побоев.

Прокомментировать, какие последствия имела для бара история годичной давности, его представитель затруднился. Но отметил, что все участники событий до сих пор работают в заведении, которое отметило недавно два года работы.

По мнению сооснователя агентства «Диск» Иннокентия Лукина, эффект для бизнеса от подобных историй в принципе переоценен. «Аудитория страницы Bad.Bro.Bar в Facebook выросла чуть больше чем на 200 подписчиков, увеличилась вовлеченность в контент. Но таких результатов можно легко добиться при помощи классической рекламы. Не ставя при этом под удар свою репутацию», — сказал Лукин, с которым солидарны и другие специалисты по SMM.