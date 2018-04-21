Семьи из Южного Казахстана готовятся к переселению на север

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 апр- Sputnik. В этом году в северные районы планируют переселить более шестисот семей из Южного Казахстана.

Вопросы переселения и внутренней миграции были обсуждены на ярмарке в Шымкенте и Сайрамском районе.

«Гости из Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей предложили порядка ста свободных рабочих мест, начиная с вакансии на государственную службу и заканчивая свободными рабочими местами в сфере сельского хозяйства и социальной сфере», — отметили в пресс-службе акимата ЮКО.

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Местные власти пообещали, что желающим открыть свое дело и заняться бизнесом будет выдано жилье, земельный участок, полный социальный пакет. Все переселившиеся семьи будут на постоянном контроле акимата.

«В результате информационно-разъяснительных работ, проводимых в густонаселенных районах, имеется достаточное количество желающих переселиться в вышеуказанные области. В частности, в 2015—2017 годы в северные регионы переселилось 347 семей с 1392 членами. Стоит отметить, что в текущем году планируется переселить 665 семей», — сказал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Мухит Отаршиев.

Парламент Казахстана ранее принял поправки по вопросам занятости и миграции населения, в рамках которого изменятся правила для оказания государственной поддержки переселенцам, а также оралманам.

Согласно действующему законодательству, мерами государственной поддержки охватываются только лица, имеющие семью. Теперь региональная квота вводится и для отдельных граждан, не состоящих в браке.

В акимате ЮКО добавили, что для переселения в северные регионы каждому члену семьи выдается материальная помощь — 84 175 тенге. На аренду жилья и оплаты коммунальных услуг казахстанцы получат до 72 тысяч 150 тенге.

Предпринимателю, открывшему рабочие места и принявшему на работу сроком на три года не менее пяти переселенцев, за каждого принятого работника выплатят порядка 1 082 250 тенге субсидий.