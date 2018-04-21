Семьи из Южного Казахстана готовятся к переселению на север
На ярмарке вакансий жителям ЮКО предложили около ста рабочих мест в северных регионах страны.
На ярмарке вакансий жителям ЮКО предложили около ста рабочих мест в северных регионах страны.
АСТАНА, 21 апр- Sputnik. В этом году в северные районы планируют переселить более шестисот семей из Южного Казахстана.
Вопросы переселения и внутренней миграции были обсуждены на ярмарке в Шымкенте и Сайрамском районе.
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Местные власти пообещали, что желающим открыть свое дело и заняться бизнесом будет выдано жилье, земельный участок, полный социальный пакет. Все переселившиеся семьи будут на постоянном контроле акимата.
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Парламент Казахстана ранее принял поправки по вопросам занятости и миграции населения, в рамках которого изменятся правила для оказания государственной поддержки переселенцам, а также оралманам.
Согласно действующему законодательству, мерами государственной поддержки охватываются только лица, имеющие семью. Теперь региональная квота вводится и для отдельных граждан, не состоящих в браке.
В акимате ЮКО добавили, что для переселения в северные регионы каждому члену семьи выдается материальная помощь — 84 175 тенге. На аренду жилья и оплаты коммунальных услуг казахстанцы получат до 72 тысяч 150 тенге.
Предпринимателю, открывшему рабочие места и принявшему на работу сроком на три года не менее пяти переселенцев, за каждого принятого работника выплатят порядка 1 082 250 тенге субсидий.
Ранее министр труда и социальной защиты Мадина Абылкасымова заявляла, что в прошлом году 19 человек вернулись на юг, так как не смогли адаптироваться к климату.