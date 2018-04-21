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03:05 (мск), источник: Интерфакс

Второй общегородской субботник пройдет в субботу в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Все желающие, включая школьников, студентов и пенсионеров, а также сотрудники московских предприятий и организаций примут участие во втором общегородском субботнике, сообщает столичная мэрия.

Инвентарь, посадочный материал и все необходимое предоставят коммунальные службы и управы, обещают власти.

В первом общегородском субботнике 14 апреля, по информации мэрии, приняли участие порядка 1,5 млн человек, было задействовано свыше 10 тыс. машин и механизмов. Основное внимание уделялось приведению в порядок объектов жилищного фонда, дворовых территорий, улично-дорожной сети, офисных и административных зданий.

Главная цель второго субботника — уборка парков и лесных массивов столицы.

По прогнозам мэрии, в двух субботниках 2018 года примут участие не менее 2,8 млн человек.

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