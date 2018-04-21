Второй общегородской субботник пройдет в субботу в Москве

Инвентарь, посадочный материал и все необходимое предоставят коммунальные службы и управы, обещают власти.

В первом общегородском субботнике 14 апреля, по информации мэрии, приняли участие порядка 1,5 млн человек, было задействовано свыше 10 тыс. машин и механизмов. Основное внимание уделялось приведению в порядок объектов жилищного фонда, дворовых территорий, улично-дорожной сети, офисных и административных зданий.

Главная цель второго субботника — уборка парков и лесных массивов столицы.