Второй общегородской субботник пройдет в субботу в Москве

Инвентарь, посадочный материал и все необходимое предоставят коммунальные службы и управы, обещают власти.
В первом общегородском субботнике 14 апреля, по информации мэрии, приняли участие порядка 1,5 млн человек, было задействовано свыше 10 тыс. машин и механизмов. Основное внимание уделялось приведению в порядок объектов жилищного фонда, дворовых территорий, улично-дорожной сети, офисных и административных зданий.
Главная цель второго субботника — уборка парков и лесных массивов столицы.
По прогнозам мэрии, в двух субботниках 2018 года примут участие не менее 2,8 млн человек.