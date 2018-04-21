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13:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске закроют четыре популярных автобусных маршрута

Мэрия собирается внести изменения в схему общественного транспорта.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске с мая прекращают работу четыре маршрута: № 79 «ДК Кировский — Северный» и № 89 «ДК Кировский — п. Таймыр», № 84 «Ветлужанка — Автовокзал Восточный» и № 76 «Северный — Железнодорожный вокзал». Об этом сообщили в мэрии Красноярска.

Еще несколько маршрутов будут скорректированы. Эти изменения необходимы, в первую очередь, в целях безопасности пассажирских перевозок и улучшения экологической ситуации, отметили в администрации.

Так, изменится схема движения автобуса № 52. Автобусы этого маршрута теперь будут двигаться по ул. Калинина. Маршрут продлят с Предмостной площади до ЛДК (Пашенный).

Продляется маршрут автобуса № 87. Теперь конечной остановкой станет Мясокомбинат. Пассажиров будут перевозить пассажиров по ул. Тотмина, Высотной, Свободному и далее по своей предыдущей схеме в мкр. Северный и далее в Солнечный.

Автобус № 36 «ЛДК — Ж/д больница», сохранит свой маршрут, но через центр поедет теперь не по Маркса, а по Мира.

Автобус № 55, следующий по маршруту «п. Водников — Ж/д вокзал», с 1 мая будет двигаться не по Щорса, а по Павлова.

Автобус № 65 «ДК Кировский — мкрн. Северный» начнут выезжать черещ ул. Затонская на пр. Красноярский рабочий. Вместо автобусов среднего класса, на линию выйдут автобусы большого класса, количество выходов будет увеличено на две единицы.

Маршрут № 88 «СФУ — Спортзал» из центра города движение переносится на ул. Караульную.

«Красноярцы стали ездить на личных автомобилях, машин стало намного больше, поэтому улично-дорожная сеть Красноярска не справляется с таким большим количеством транспорта. Это привело к пробкам, из-за которых скорость передвижения автобусов значительно снизилась, что привело к увеличению времени поездки пассажиров», — прокомментировал руководитель департамента транспорта администрации Красноярска Дмитрий Петров.

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