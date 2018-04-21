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09:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Гранату времен Великой Отечественной войны обнаружили в Ангарске

Боеприпас уничтожили на полигоне.

Накануне в полицию позвонил житель Ангарска и сообщил, что во время проведения земляных работ в 252 квартале он обнаружил предмет, похожий на гранату. На место выехали взрывотехники ангарского ОМОНа.

— Кинологи и взрывотехники обследовали боеприпас и констатировали, что перед ними находится граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны, — сообщили в Управлении Росгвардии по Иркутской области.

Единственное, по прошествии стольких лет на гранате были следы сильной коррозии. И все-таки боевой снаряд транспортировали в специальном взрывозащитном контейнере на полигон и уничтожили накладным зарядом.

По факту обнаружения взрывоопасных предметов проводится проверка.

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