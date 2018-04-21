Нелегальные прокатчики вернулись на набережную Цесаревича (фото)

Источник: Вести Приморье

Ранее «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщали, что в понедельник, 9 апреля, во Владивостоке на набережной Цесаревича прошел совместный рейд по соблюдению законодательства гражданами и предприятиями всех форм собственности. Мероприятие провели полицейские и представители административно-территориального управления Ленинского района. По итогам рейда на незаконных «прокатчиков» сотрудники полиции составили протоколы за нарушение статьи 14.1 КоАП РФ. (см. фото 4,5).

Однако, по данным сайта vl.ru, набережная Цесаревича пустовала недолго — спустя более недели после рейда нелегальные прокатчики вновь появились на прежнем месте. На Цесаревича установили две железные дороги, карусели, батут, пару десяток машинок и гироскутеров. Здесь же, рядом с аттракционами поставили лотки с разноцветными мармеладками, на которых не указан ни срок годности, ни состав.

По словам одного из предпринимателей, штрафовали его уже два раза, поэтому теперь он разрешает детям кататься на машинках бесплатно.

«Это же для малышей развлечение. Родители к нам приводят детей, они радостные от нас уходят, кому это мешает? Меня уже дважды штрафовали, поэтому сейчас, пока борьба эта идет, мы вынуждены бесплатно работать. Пробуем документы на аренду подавать, посмотрим, как дальше будет», — сказал предприниматель Дмитрий.

А вот другой из работников аттракционов такой «щедростью» не отличается. Мужчина о штрафах и рейдах не слышал, по его признанию, они его не коснулись. Поэтому и продолжает работать.

Как сообщили в пресс-службе ДЦСС, борьбу с нелегальными прокатчиками должны вести надзорные органы.