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10:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае тронулся Хор

Граница вскрытия Амура проходит в Нанайском районе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 49% 771 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Хабаровский край сегодня

На 7 дней раньше обычного начался ледоход на реке Хор у посёлка Среднехорский в районе имени Лазо, с небольшими подъемами воды, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на МЧС по Хабаровскому краю.

На остальных реках края, как сообщает ведомство, существенных изменений в водном и ледовом режиме нет.
На Амуре у Хабаровска средний ледоход. Ожидается периодическое усиление интенсивности ледохода за счет смещения ледяных массивов со Среднего Амура. В ближайшие сутки ожидается усиление интенсивности ледохода за счет смещения ледяного массива со Среднего Амур (село Нижнеспасское).

Как ранее сообщало агентство, ледоход на Амуре у Хабаровска начался неделю назад.

Сейчас граница вскрытия Амура проходит в Нанайском районе. У села Малмыж наблюдаются подвижки льда, ниже по течению — ледостав. Интенсивность подъема уровней воды в пределах 20−32 см/сутки.

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