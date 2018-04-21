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10:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске перевозчики уберут конечные автобусные остановки

Предприниматели отправят туда свои трудовые отряды на субботник.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сегодня проходит общегородской субботник, в котором принимают участие и перевозчики. Они поручили своим трудовым отрядам убрать конечные остановки общественного транспорта, где за зиму, в некоторых местах, образовались стихийные свалки.

— На моих глазах водитель автобуса на конечной остановке выбрасывает в кювет мешок с мусором, за зиму их там столько накопилось, поэтому в день субботника пусть идут и собирают, — сказал Сергей Чернышов, первый заместитель мэра по городскому хозяйству.

Только в Краснофлотском районе, как сообщили в пресс-службе мэрии, с конечных остановок маршрутов № 8 и 21 в минувшее воскресенье вывезли несколько КамАЗов, наполненных мусором. Но водители автобусов снова захламили эти остановки буквально за неделю.

— Нужно проверить, чтобы в день субботника все конечные остановки коммерческие предприятия, чьи автобусы работают на городских маршрутах, привели в порядок, — заявил Сергей Чернышов.

Планируется, что 21 апреля около 400 грузовиков будут работать на субботнике. Они будут собирать мешки, наполненные мусором, а затем отвозить на мусороперерабатывающую станцию.

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