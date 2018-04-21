В Хабаровске перевозчики уберут конечные автобусные остановки

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сегодня проходит общегородской субботник, в котором принимают участие и перевозчики. Они поручили своим трудовым отрядам убрать конечные остановки общественного транспорта, где за зиму, в некоторых местах, образовались стихийные свалки.

— На моих глазах водитель автобуса на конечной остановке выбрасывает в кювет мешок с мусором, за зиму их там столько накопилось, поэтому в день субботника пусть идут и собирают, — сказал Сергей Чернышов, первый заместитель мэра по городскому хозяйству.

Только в Краснофлотском районе, как сообщили в пресс-службе мэрии, с конечных остановок маршрутов № 8 и 21 в минувшее воскресенье вывезли несколько КамАЗов, наполненных мусором. Но водители автобусов снова захламили эти остановки буквально за неделю.

— Нужно проверить, чтобы в день субботника все конечные остановки коммерческие предприятия, чьи автобусы работают на городских маршрутах, привели в порядок, — заявил Сергей Чернышов.