В Хабаровске перевозчики уберут конечные автобусные остановки
Предприниматели отправят туда свои трудовые отряды на субботник.
Предприниматели отправят туда свои трудовые отряды на субботник.
В Хабаровске сегодня проходит общегородской субботник, в котором принимают участие и перевозчики. Они поручили своим трудовым отрядам убрать конечные остановки общественного транспорта, где за зиму, в некоторых местах, образовались стихийные свалки.
— На моих глазах водитель автобуса на конечной остановке выбрасывает в кювет мешок с мусором, за зиму их там столько накопилось, поэтому в день субботника пусть идут и собирают, — сказал Сергей Чернышов, первый заместитель мэра по городскому хозяйству.
— Нужно проверить, чтобы в день субботника все конечные остановки коммерческие предприятия, чьи автобусы работают на городских маршрутах, привели в порядок, — заявил Сергей Чернышов.
Планируется, что 21 апреля около 400 грузовиков будут работать на субботнике. Они будут собирать мешки, наполненные мусором, а затем отвозить на мусороперерабатывающую станцию.