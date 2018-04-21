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07:25 (мск), источник: Sputnik.by

Легендарный штурмовик Ил-2 поднимется в небо над Минском

Самый массовый боевой самолет в истории был отреставрирован при участии Фонда «Крылатая память Победы» в Новосибирске.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 апр — Sputnik. В аэропорту Минск-1 в субботу, 21 апреля, с 17:30 до 19:30 состоятся обзорные полеты отреставрированного советского самолета времен Великой Отечественной войны Ил-2, сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Легендарный штурмовик примет участие в международном аэрокосмическом салоне ILA Berlin 2018. Международный форум пройдет в немецкой столице с 25 по 29 апреля 2018 года.

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Штурмовик Ил-2 будет единственным российским самолетом, представленным в летной программе авиасалона.

Самолет с историей

Отреставрированный штурмовик Ил-2 принимал участие в боях в Заполярье с весны 1943 года в составе 46-го штурмового авиационного полка. Для этого летчиков перебазировали после учебы с Черноморского флота.

Для выполнения боевого задания 25 ноября 1943 года в небо поднялись 16 штурмовиков Ил-2. Они должны были нанести удар по аэродрому Луостари. Советским пилотам противостояли не только зенитные расчеты противника, но и 25 немецких истребителей Ме-109.

Тогда для советского летчика Валентина Скопинцева это был всего лишь 3-й боевой вылет, а для его стрелка Владимира Гуменного — 2-й. Пилоту удалось сбить два немецких истребителя, а его стрелку — один.

В ходе воздушного боя самолет получил повреждения в результате зенитного обстрела и был вынужден отправиться обратным курсом. Когда Ил-2 выходил из боя, он был атакован немецким истребителем. В ходе короткого боя стрелок сумел подбить «мессера», но и сам был ранен ответным огнем.

Пилоту не удалось дотянуть подбитую машину до советского аэродрома Ваенга. Летчик Скопинцев был вынужден посадить машину на лед озера Кривое. Ему удалось спасти из кабины тонущего самолета своего боевого товарища. Скопинцев и Гуменной затем прошли всю войну вместе до самого победного конца.

Как Ил-2 снова поднялся в небо.

В 2010 году сын и дочь боевого советского летчика обратились в Фонд «Крылатая память Победы». Они предложили достать со дна озера штурмовик Ил-2, которым управлял Скопинцев. Благо для этого имелись воспоминания летчика и нужные документы.

Поиски легендарной машины длились два года из-за ошибки в документах, где неправильно было обозначено озеро. В 2012 году Фонд нашел и поднял самолет.

Реставрировали Ил-2 в Новосибирске в мастерских ООО «Авиареставрация» и в цехах ФГУП «СибНИА им С. А. Чаплыгина». Средства на масштабный проект выделил Фонд и Объединенная авиастроительная корпорация.

Благодаря этому уже в 2017 году Ил-2 поднялся в воздух впервые со времен Великой Отечественной войны. Первый публичный смотр штурмовика состоялся на авиасалоне МАКС-2017. Отреставрированная машина приняла участие в праздновании Дня ВВС в Парке «Патриот».

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