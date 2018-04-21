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10:20 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские дорожники раскопали «царскую» мостовую

И тут же закопали ее обратно.

Хабаровские дорожники в центре города в ходе ямочного ремонта раскопали участок царской булыжной мостовой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Находка скрывалась под небольшим слоем асфальта на улице Муравьева-Амурского в районе кинотеатра «Гигант». Полоса старинного проезжего полотна протяженностью около 7 метров открылась дорожным рабочим после того, как по указанному участку прошлась мощная фреза. Агрегат срезал всего 8 сантиметров отслужившего асфальтобетона. Относительно небольшая глубина залегания исторического слоя «дорожной одежды» объясняется, вероятнее всего, тем, что строители прошлого века сделали свою работу добротно — так, что потом современный асфальт, уложенный на «седые» булыжники, служил много лет, не нуждаясь в ремонте. Ровные ряды крупного, обтесанного под квадраты серого булыжника были хорошо видны в полосе среза.

Как рассказал прораб МУП «Дорожник» Михаил Дорогой, находке рабочие удивились, но не очень: в Хабаровске есть и другие места, где можно при аналогичной ситуации наткнуться на остатки старых мощеных трактов.

«На улице Знаменщикова, например, тоже обнаруживали очень большой отрезок старой булыжной мостовой — видимо, когда-то она вся такая красивая была. На Муравьева-Амурского я, правда, увидел такое впервые. Жаль, что приходится закатывать такую находку в асфальт, но оставить не заделанным такой большой участок дороги на центральной улице города с интенсивным движением мы не можем», — сказал он.

Признавая эстетику внешнего вида булыжной мостовой, опытный прораб, однако, отдал пальму первенства современному асфальтобетонному покрытию и пошел укладывать на старинные камни свежий асфальт. Таким образом булыжная мостовая вновь увидела свет всего на полчаса.

Хабаровские историки также свидетельствуют о том, что участки вымощенных булыжником дорог в городе — не редкость: их то и дело находят при проведении различных работ — дорожных, строительных, ремонту инженерных сетей. Как рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела истории Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Алексей Шестаков, таким покрытием в период с 1908 по 1917 год была вымощена дорога между нынешними Комсомольской площадью и площадью имени Ленина. Большие отрезки мощенной булыжником дороги обнаруживали и в районе базы Амурской флотилии. При ремонте трубопровода на улице Комсомольской, рабочие также натыкались на ее остатки.


«В те времена, когда делалось мощение, решение об этом принимала краевая дума. После этого городская управа объявляла конкурс между подрядчиками. Наряд на работы получал, естественно, его победитель. Отмечу, что труд дорожников тогда был низкоквалифицированным и низкооплачиваемым, поэтому российские наниматели активно привлекали каменотесов из Китая. Что до булыжника, которым мостили хабаровские дороги, то он, вернее всего, был привезен из Корфовского карьера. Его широко использовали и в строительстве железной дороги, и в мощении городских улиц, и в облицовке домов», — сказал Шестаков.
По словам историка, технология укладки булыжника, применявшаяся в те годы, нигде детально не описана и тщательно не изучена — поэтому сложно сказать, в чем заключается секрет этой ровной и прочной кладки.

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