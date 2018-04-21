Хабаровские дорожники раскопали «царскую» мостовую
И тут же закопали ее обратно.
И тут же закопали ее обратно.
Хабаровские дорожники в центре города в ходе ямочного ремонта раскопали участок царской булыжной мостовой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Находка скрывалась под небольшим слоем асфальта на улице
Как рассказал прораб МУП «Дорожник» Михаил Дорогой, находке рабочие удивились, но не очень: в Хабаровске есть и другие места, где можно при аналогичной ситуации наткнуться на остатки старых мощеных трактов.
«На улице Знаменщикова, например, тоже обнаруживали очень большой отрезок старой булыжной мостовой — видимо,
Признавая эстетику внешнего вида булыжной мостовой, опытный прораб, однако, отдал пальму первенства современному асфальтобетонному покрытию и пошел укладывать на старинные камни свежий асфальт. Таким образом булыжная мостовая вновь увидела свет всего на полчаса.
«В те времена, когда делалось мощение, решение об этом принимала краевая дума. После этого городская управа объявляла конкурс между подрядчиками. Наряд на работы получал, естественно, его победитель. Отмечу, что труд дорожников тогда был низкоквалифицированным и низкооплачиваемым, поэтому российские наниматели активно привлекали каменотесов из Китая. Что до булыжника, которым мостили хабаровские дороги, то он, вернее всего, был привезен из Корфовского карьера. Его широко использовали и в строительстве железной дороги, и в мощении городских улиц, и в облицовке домов», — сказал Шестаков.
По словам историка, технология укладки булыжника, применявшаяся в те годы, нигде детально не описана и тщательно не изучена — поэтому сложно сказать, в чем заключается секрет этой ровной и прочной кладки.