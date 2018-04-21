Хабаровские дорожники раскопали «царскую» мостовую

Хабаровские дорожники в центре города в ходе ямочного ремонта раскопали участок царской булыжной мостовой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.



Находка скрывалась под небольшим слоем асфальта на улице Муравьева-Амурского в районе кинотеатра «Гигант». Полоса старинного проезжего полотна протяженностью около 7 метров открылась дорожным рабочим после того, как по указанному участку прошлась мощная фреза. Агрегат срезал всего 8 сантиметров отслужившего асфальтобетона. Относительно небольшая глубина залегания исторического слоя «дорожной одежды» объясняется, вероятнее всего, тем, что строители прошлого века сделали свою работу добротно — так, что потом современный асфальт, уложенный на «седые» булыжники, служил много лет, не нуждаясь в ремонте. Ровные ряды крупного, обтесанного под квадраты серого булыжника были хорошо видны в полосе среза.



Как рассказал прораб МУП «Дорожник» Михаил Дорогой, находке рабочие удивились, но не очень: в Хабаровске есть и другие места, где можно при аналогичной ситуации наткнуться на остатки старых мощеных трактов.

«На улице Знаменщикова, например, тоже обнаруживали очень большой отрезок старой булыжной мостовой — видимо, когда-то она вся такая красивая была. На Муравьева-Амурского я, правда, увидел такое впервые. Жаль, что приходится закатывать такую находку в асфальт, но оставить не заделанным такой большой участок дороги на центральной улице города с интенсивным движением мы не можем», — сказал он.

Признавая эстетику внешнего вида булыжной мостовой, опытный прораб, однако, отдал пальму первенства современному асфальтобетонному покрытию и пошел укладывать на старинные камни свежий асфальт. Таким образом булыжная мостовая вновь увидела свет всего на полчаса.



Хабаровские историки также свидетельствуют о том, что участки вымощенных булыжником дорог в городе — не редкость: их то и дело находят при проведении различных работ — дорожных, строительных, ремонту инженерных сетей. Как рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела истории Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Алексей Шестаков, таким покрытием в период с 1908 по 1917 год была вымощена дорога между нынешними Комсомольской площадью и площадью имени Ленина. Большие отрезки мощенной булыжником дороги обнаруживали и в районе базы Амурской флотилии. При ремонте трубопровода на улице Комсомольской, рабочие также натыкались на ее остатки.