В субботу на большей части Казахстана пройдут осадки
Местами по республике ожидается гроза, на юге возможен град.
Местами по республике ожидается гроза, на юге возможен град.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохранятся осадки, туман, порывистый ветер, на юге с пыльной бурей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами по республике ожидается гроза, на юге возможен град, шквал.
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В Кызылординской области местами усилится ветер 15−20 м/с с пыльной бурей, днем — град, шквал.
В Жамбылской,
В Акмолинской области усилится ветер 15−20, днем порывы 23 м/с.
В Павлодарской, днем в Карагандинской, Актюбинской областях возможно усиление ветра до 15−20 м/с.
В Костанайской области прогнозируют туман, ветер 15−20 м/с.
В Атырауской области — гроза, днем усиление ветра 15−20 м/с.
В Мангистауской области местами возможен туман.
Погода в Алматы днем 15°, ясно.
Погода в Астане днем 12°, облачно.