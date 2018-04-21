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07:20 (мск), источник: Zakon.kz

В субботу на большей части Казахстана пройдут осадки

Местами по республике ожидается гроза, на юге возможен град.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 35% 770 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Zakon.kz

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохранятся осадки, туман, порывистый ветер, на юге с пыльной бурей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами по республике ожидается гроза, на юге возможен град, шквал.

В Северо-Казахстанской области прогнозируют усиление ветра 15−20, местами порывы 23−28 м/с, местами — туман.

В Кызылординской области местами усилится ветер 15−20 м/с с пыльной бурей, днем — град, шквал.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается туман, днем усиление ветра 15−20 м/с.

В Акмолинской области усилится ветер 15−20, днем порывы 23 м/с.

В Павлодарской, днем в Карагандинской, Актюбинской областях возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

В Костанайской области прогнозируют туман, ветер 15−20 м/с.

В Атырауской области — гроза, днем усиление ветра 15−20 м/с.

В Мангистауской области местами возможен туман.

Погода в Алматы днем 15°, ясно.

Погода в Астане днем 12°, облачно.

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