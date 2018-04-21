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09:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинцев приглашают продолжить «ледниковый период» под крышей

Ледовый дворец «Уральская молния» до начала мая будет работать в обычном режиме.

Любители активного зимнего отдыха могут продлить удовольствие, не выезжая из города. В ледовом дворце «Уральская молния» до начала мая (до закрытия на профилактические работы) продолжатся сеансы массового катания.

В субботу «Уральская молния» работает с 13.30, а в воскресенье — с 12.00 (семейный сеанс с 12.00 до 13.00). Расписание сеансов в выходные дни: 13.30 — 15.00, 16.00 — 18.00, 19.00 — 21.00, 22.00−23.30. В будни — с 19.00. Работает прокат.

А 30 апреля с 19.00 в ледовом дворце состоится праздник закрытия сезона.

Подробнее на сайте «Уральской молнии».

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