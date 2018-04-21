В выходные в Перми отключат воду более чем в 100 домах

Источник: Комсомольская правда

Компания «НОВОГОР-Прикамье» объявила об отключении в выходные воды в жилых домах.

Сегодня, 21 апреля, до вечера без воды придется посидеть жильцам в домах на улицах Докучаева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 17а, 18, 20, 22, 24, 28а, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 33б, 33 В, 34, 36, 37, 38,40, 40а, 40б, 40 В, 42, 42а, 42б, 44, 46, 48, 50, 50/1, 50а, 50б, 50е, 52, 60, Костычева, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 42б, 44, 44а, Красноборская, 1-я, 6а, 6б, 6 В, 6 г, 8, 8а, 14, Сеченова, 1, 3, 3а, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 14, Сочинская, 2, 4, 4а, 6, 8, Транспортная, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 27, 27а, 29, 30, 34.

Отключение воды в этих домах планируется с 9.30 до 16.30.

Ремонтные работы будут проводиться на водоводе в районе дома на улице Докучаева, 24.

Сегодня, 21 апреля, до завтра отключат воду в домах на улицах Газонная, 19а, Косякова, 11, 13, 15, 16, 17, 18.

Воды не будет с 9.00 субботы до 9.00 воскресенья.