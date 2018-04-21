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10:01 (мск), источник: РИА Новости

Приморье проработало вопрос о возможностях для работы граждан КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Приморье проработало вопрос об обеспечении возможностей для работы северных корейцев в крае, сообщает администрация региона по итогам встречи замминистра экономических дел КНДР Ли Гван Гын и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко во Владивостоке.

Источник: РИА Новости

Замминистра обратился к главе Приморья с вопросами об активизации туристических обменов, решении проблемы банковских взаиморасчетов между КНДР и Приморским краем и привлечении рабочей силы из КНДР.

«Мы знаем, что администрация Приморского края решает этот вопрос с Москвой, хотели бы поблагодарить за это», — сказал Ли Гван Гын.

Тарасенко заявил в свою очередь, что регион «делает все возможное, чтобы эту дружбу сохранить и приумножить», в частности проработал на своем уровне вопрос об обеспечении возможностей для работы северокорейцев в Приморье.

Ранее Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна и предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов «немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года».

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