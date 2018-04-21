В Приморье уменьшилось число ДТП с участием детей и подростков

В рамках реализации социального проекта «Повод для обгона» во Владивостоке прошли круглые столы и пресс-конференция, посвящённые пропаганде безопасности дорожного движения. Особое внимание эксперты уделили профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. За последние несколько лет число происшествий с детьми и подростками снизилось более, чем на 30 процентов. Немаловажную роль в улучшении ситуации сыграли профилактические беседы представителей Госавтоинспекции с детьми в рамках реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015−2020 годы. Как отметила главный специалист департамента образования и науки Приморского края Ксения Тарасова, родителям также необходимо напоминать своим детям о правилах дорожного движения в качестве профилактики.

Председатель приморской краевой организации «Всероссийского общества автомобилистов» Владимир Кузнецов считает, что основная причина несчастных случаев с детьми на дороге заключается в несоблюдении правил дорожного движения и низкой культуре поведения, как у детей, так и у водителей: «Развитие сети дорог и резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем, в том числе и детский травматизм. Попадание детей в ДТП — трагедия. Что касается нарушений со стороны детей, то чаще всего это переход проезжей части в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора, перед близко идущим транспортом, также игры на проезжей части и в непосредственной её близости. При этом мы фиксируем нарушение правил при управлении мопедами и мотоциклами. Это свидетельствует об отсутствии у детей твёрдых практических навыков поведения на дороге, и как следствие неумение юных участников ПДД ориентироваться в сложных ситуациях».