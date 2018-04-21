В Приморье уменьшилось число ДТП с участием детей и подростков

В рамках реализации социального проекта «Повод для обгона» во Владивостоке прошли круглые столы и пресс-конференция, посвящённые пропаганде безопасности дорожного движения. Особое внимание эксперты уделили профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. За последние несколько лет число происшествий с детьми и подростками снизилось более, чем на 30 процентов. Немаловажную роль в улучшении ситуации сыграли профилактические беседы представителей Госавтоинспекции с детьми в рамках реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015−2020 годы. Как отметила главный специалист департамента образования и науки Приморского края Ксения Тарасова, родителям также необходимо напоминать своим детям о правилах дорожного движения в качестве профилактики.
«Система профилактики дорожно-транспортного травматизма должна постоянно совершенствоваться. Необходимо обеспечить тесную связь трёх компонентов: родители — учащиеся — педагоги. Нужно обеспечить 100-процентное вовлечение школьников в безопасное прохождение маршрута «дом — школа — дом», — подчеркнула специалист.
Председатель приморской краевой организации «Всероссийского общества автомобилистов» Владимир Кузнецов считает, что основная причина несчастных случаев с детьми на дороге заключается в несоблюдении правил дорожного движения и низкой культуре поведения, как у детей, так и у водителей: «Развитие сети дорог и резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем, в том числе и детский травматизм. Попадание детей в ДТП — трагедия. Что касается нарушений со стороны детей, то чаще всего это переход проезжей части в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора, перед близко идущим транспортом, также игры на проезжей части и в непосредственной её близости. При этом мы фиксируем нарушение правил при управлении мопедами и мотоциклами. Это свидетельствует об отсутствии у детей твёрдых практических навыков поведения на дороге, и как следствие неумение юных участников ПДД ориентироваться в сложных ситуациях».
Положительная динамика отмечается в категории «дети-пассажиры». Ужесточение административной ответственности побудило многих родителей позаботиться о безопасности своих детей. При этом, как показывают массовые проверки, далеко не все автомобили оборудованы детскими автокреслами. К слову, в категории риска находятся и несовершеннолетние водители. Популярным, но не менее опасным способом передвижения у подростков, кроме велосипедов, являются мопеды и мотоциклы.
«Значительное уменьшение ДТП с несовершеннолетними водителями мы прослеживаем в последнее время. Количество дорожных происшествий сократилось до 35 случаев в 2017 году. В 2012 их было больше сотни. Этот факт во многом связан с изменением в законодательстве, обязывающий проходить обучение и получать водительское удостоверение категории “М”. Сотрудники полиции имеют возможность привлекать к административной ответственности нарушителей, что повлияло на изменение отношение к этой проблеме, как несовершеннолетних, так и их родителей», — рассказал начальник отдела организационно-аналитической работы подготовки оперативной информации и пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Михаил Мамонтов.
Реализацией социального проекта «Повод для обгона» занимается российский союз автостраховщиков. Череда мероприятий, посвящённая пропаганде безопасности дорожного движения, продлится во Владивостоке до середины мая.