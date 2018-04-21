Чтобы жизнь в клетке не была скучной, челябинский зоопарк объявил сбор игрушек для своих питомцев, сообщает пресс-служба зверинца.

— Это могут быть игрушки для животных, бочки, спортивный инвентарь, канаты, веревки и другие предметы, — замечают сотрудники зоопарка. — Мы с удовольствием примем ваши презенты, чтобы раскрасить жизнь наших любимцев в яркие краски.

Животным можно принести мячи любых размеров, кокосы, конусы, пластиковые канистры, бидоны и бочки, жесткие коврики, сеть из джутового каната, плетеные корзины, гамаки, летающие тарелки и пластиковые гантели, а также собственно игрушки из пластика, дерева или резины — только не мягкие, не тряпичные.