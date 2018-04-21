Жительницам Екатеринбурга предложили бесплатно пройти маммолога

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 22 апреля в Ельцин-Центре пройдет профилактическая акция против рака молочных желез. Горожанкам предлагают бесплатно и без очереди сходить на прием к маммологу.

— Специалисты будут принимать горожанок в ходе акции «Екатеринбург против рака груди», которая пройдет 22 апреля с 11 до 15 часов в Ельцин-Центре, — рассказывают в администрации Екатеринбурга. — Печальная статистика говорит о том, что одной из актуальных проблем остается проблема онкологических заболеваний, а заболеваемость раком молочной железы неуклонно растет. Рак молочной железы — это самая распространенная причина смертности от онкологических заболеваний среди женщин и одновременно самый излечимый вид рака.