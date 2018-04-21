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10:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительницам Екатеринбурга предложили бесплатно пройти маммолога

22 апреля в городе пройдет «субботник против рака».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 22 апреля в Ельцин-Центре пройдет профилактическая акция против рака молочных желез. Горожанкам предлагают бесплатно и без очереди сходить на прием к маммологу.

— Специалисты будут принимать горожанок в ходе акции «Екатеринбург против рака груди», которая пройдет 22 апреля с 11 до 15 часов в Ельцин-Центре, — рассказывают в администрации Екатеринбурга. — Печальная статистика говорит о том, что одной из актуальных проблем остается проблема онкологических заболеваний, а заболеваемость раком молочной железы неуклонно растет. Рак молочной железы — это самая распространенная причина смертности от онкологических заболеваний среди женщин и одновременно самый излечимый вид рака.

К слову, каждую четвертую субботу месяца с 9 до 15 часов в поликлиниках Екатеринбурга проводят «Субботники против рака», во время которого можно пройти осмотр терапевта, хирурга, акушера-гинеколога и дерматовенеролога. По направлению врача также можно сделать флюорографию, маммографию, УЗИ органов малого таза, дерматоскопию и цитологическое исследование.

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