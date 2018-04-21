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13:42 (мск), источник: Комсомольская правда

На севере Красноярского края готовятся к паводкам

Подъема уровня Енисея там ожидают к середине мая.

Источник: ГУ МЧС по Красноярскому краю

На севере Красноярского края готовятся к паводкам. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Накануне в Дудинке состоялось заседание комиссии по вопросам ЧС, на котором обсуждали период прохождения весеннего паводка. Традиционно на Таймыре подъем уровня Енисея ожидают к середине мая, ледоход на реке обычно завершается к началу июня.

— Руководителям городских и сельских поселений, а также предприятий и организаций, попадающих в зону возможного подтопления, рекомендовано рассмотреть и утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС, предусмотреть в бюджете и создать запас материально-технических средств для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий весеннего половодья и ледохода, — прокомментировали в ГУ МЧС по региону.

Главам поселений рекомендовали провести работу по очистке дворов от снега, наледи и прочистке ливневых канализаций.

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