На севере Красноярского края готовятся к паводкам
Подъема уровня Енисея там ожидают к середине мая.
Подъема уровня Енисея там ожидают к середине мая.
На севере Красноярского края готовятся к паводкам. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в
Накануне в Дудинке состоялось заседание комиссии по вопросам ЧС, на котором обсуждали период прохождения весеннего паводка. Традиционно на Таймыре подъем уровня Енисея ожидают к середине мая, ледоход на реке обычно завершается к началу июня.
— Руководителям городских и сельских поселений, а также предприятий и организаций, попадающих в зону возможного подтопления, рекомендовано рассмотреть и утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС, предусмотреть в бюджете и создать запас
Главам поселений рекомендовали провести работу по очистке дворов от снега, наледи и прочистке ливневых канализаций.