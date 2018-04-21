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09:41 (мск), источник: VLADNEWS

Неадекватный мужчина «явно под спайсами» устроил шоу во Владивостоке

По предварительной информации, житель приморской столицы убегал от врачей скорой помощи (видео).

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Во Владивостоке очевидцы заметили на тротуаре мужчину, который явно находился в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения, сообщает РИА VladNew со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Инстаграм.

«Мужчина был явно под “спайсами”. Он начал так катиться по косогору, в таком же положении упал с подпорной стены и покатился дальше по второму косогору к дороге», — рассказал очевидец.

По предварительной информации, житель Владивостока убегал от врачей скорой помощи.

Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015−2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе, а также на профилактику правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее заведующая детско-подростковым отделением Приморского краевого наркологического диспансера Ольга Южакова рассказала корреспонденту РИА VladNews о тонкостях работы с детьми и особенностях подростковой наркомании.

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