Неадекватный мужчина «явно под спайсами» устроил шоу во Владивостоке
По предварительной информации, житель приморской столицы убегал от врачей скорой помощи (видео).
По предварительной информации, житель приморской столицы убегал от врачей скорой помощи (видео).
Во Владивостоке очевидцы заметили на тротуаре мужчину, который явно находился в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения, сообщает РИА VladNew со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Инстаграм.
«Мужчина был явно под “спайсами”. Он начал так катиться по косогору, в таком же положении упал с подпорной стены и покатился дальше по второму косогору к дороге», — рассказал очевидец.
Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015−2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе, а также на профилактику правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Ранее заведующая