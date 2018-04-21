Неадекватный мужчина «явно под спайсами» устроил шоу во Владивостоке

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rCJVT7K06h0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во Владивостоке очевидцы заметили на тротуаре мужчину, который явно находился в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения, сообщает РИА VladNew со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Инстаграм.

«Мужчина был явно под “спайсами”. Он начал так катиться по косогору, в таком же положении упал с подпорной стены и покатился дальше по второму косогору к дороге», — рассказал очевидец.

По предварительной информации, житель Владивостока убегал от врачей скорой помощи.

Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015−2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе, а также на профилактику правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.