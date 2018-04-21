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08:31 (мск), источник: Sputnik

Замены не будет: МВД опровергло информацию об автономерах

В Министерстве внутренних дел заявили, что информация о введении номеров нового образца в Узбекистане не соответствует действительности.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Главное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана опровергло сообщения о том, что в республике планируется замена государственных регистрационных номерных знаков автомототранспортных средств.

Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на данные ведомства.

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Информация о замене автономеров появилась в ряде местных СМИ.

Однако в соответствии с Постановлением кабинета министров Узбекистана от 27 июня 2007 года «государственные регистрационные номера соответствуют международным требованиям и стандартам».

Отметим, что в Постановлении «Об организационных мерах по ускоренной интеграции ведомственных информационных систем и реализации инновационных проектов» содержатся предложения соответствующих министерств и ведомств внедрить систему учета транспортных средств, предусматривающую замену действующих номеров на международные образцы, отмену бумажных документов на транспортные средства с прикреплением соответствующей информации к идентификационным картам (ID-карты) владельцев транспортных средств.

В МВД отметили, что в данном Постановлении речь идет только о создании современной системы учета транспортных средств.

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