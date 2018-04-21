Замены не будет: МВД опровергло информацию об автономерах

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Главное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана опровергло сообщения о том, что в республике планируется замена государственных регистрационных номерных знаков автомототранспортных средств.

Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на данные ведомства.

Читайте также В Узбекистане намерены вывести из эксплуатации старые автобусы

Информация о замене автономеров появилась в ряде местных СМИ.

Однако в соответствии с Постановлением кабинета министров Узбекистана от 27 июня 2007 года «государственные регистрационные номера соответствуют международным требованиям и стандартам».

Отметим, что в Постановлении «Об организационных мерах по ускоренной интеграции ведомственных информационных систем и реализации инновационных проектов» содержатся предложения соответствующих министерств и ведомств внедрить систему учета транспортных средств, предусматривающую замену действующих номеров на международные образцы, отмену бумажных документов на транспортные средства с прикреплением соответствующей информации к идентификационным картам (ID-карты) владельцев транспортных средств.