Омичей ждут дождливые выходные и рабочая неделя

В Омск пришла долгожданная весна, и синоптики радуют прогнозом: в ближайшую неделю нас ждет теплая погода. Даже в ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже нулевой отметки. Днем нас ждет от 6 до 16 градусов по Цельсию со знаком плюс.