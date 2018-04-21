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18:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичей ждут дождливые выходные и рабочая неделя

А еще — перепады температур.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 40% 773 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Комсомольская правда

В Омск пришла долгожданная весна, и синоптики радуют прогнозом: в ближайшую неделю нас ждет теплая погода. Даже в ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже нулевой отметки. Днем нас ждет от 6 до 16 градусов по Цельсию со знаком плюс.

Впрочем, есть и плохая новость: практически каждый день синоптики обещают осадки в виде дождя. Иногда — с порывистым ветром.

По данным gismeteo.ru:

22 апреля, воскресенье: +1…+7, переменная облачность, небольшой дождь.

23 апреля, понедельник: 0…+16, облачно.

24 апреля, вторник: +4…+16, переменная облачность, небольшой дождь.

25 апреля, среда: +2…+12, переменная облачность, небольшой дождь.

26 апреля, четверг: +1…+6, пасмурно, небольшой дождь.

27 апреля, пятница: 0…+10, переменная облачность, небольшой дождь.

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