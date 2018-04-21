Омичей ждут дождливые выходные и рабочая неделя
А еще — перепады температур.
А еще — перепады температур.
В Омск пришла долгожданная весна, и синоптики радуют прогнозом: в ближайшую неделю нас ждет теплая погода. Даже в ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже нулевой отметки. Днем нас ждет от 6 до 16 градусов по Цельсию со знаком плюс.
Впрочем, есть и плохая новость: практически каждый день синоптики обещают осадки в виде дождя. Иногда — с порывистым ветром.
По данным gismeteo.ru:
22 апреля, воскресенье: +1…+7, переменная облачность, небольшой дождь.
23 апреля, понедельник: 0…+16, облачно.
24 апреля, вторник: +4…+16, переменная облачность, небольшой дождь.
25 апреля, среда: +2…+12, переменная облачность, небольшой дождь.
26 апреля, четверг: +1…+6, пасмурно, небольшой дождь.
27 апреля, пятница: 0…+10, переменная облачность, небольшой дождь.