Технику для Парада 9 мая привезли из Алабино в Москву

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.