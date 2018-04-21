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08:19 (мск), источник: Интерфакс

Технику для Парада 9 мая привезли из Алабино в Москву

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В состав колонны колёсной боевой техники входили автомобили “Тигр”, бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы “Искандер-М”, “Ярс”, зенитные ракетно-пушечные комплексы “Панцирь-С”, “С-400”, бронеавтомобили “Тайфун”, а также обслуживающая группа. Общее количество колёсной техники — более 100 единиц», — говорится в сообщении.

Гусеничная техника из состава парадного расчёта — танки Т-34−85, Т-72Б3, Бумеранг, БМД-4М, БМД-МДМ (боевая машина десанта), самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Коалиция», БМП-3 и зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2» — были доставлены железнодорожным транспортом на станцию «Пресня» и совершила марш своим ходом на парадную площадку на улице Нижние Мневники.

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