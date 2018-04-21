Субботник в Хабаровске прошёл за один час
В 11.15 в центре краевой столицы от людей с вениками и след простыл.
В 11.15 в центре краевой столицы от людей с вениками и след простыл.
Субботник в Хабаровске прошёл за один час. Генеральная уборка краевой столицы, как и остальных населенных пунктов края, началась 21 апреля в 10.00, а в 11.15 в центре Хабаровска от людей с вениками и след простыл, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В частности, на Амурском бульваре, в парке «Динамо», на площади имени Ленина и в окрестных дворах после 11 часов утра корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» не встретил ни одного участника субботника. Судя по всему, Хабаровск настолько чистый, что убирать его лишний раз нет необходимости.
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