В Астане за неуплату штрафов забрали 69 автомобилей

Источник: Zakon.kz

За 9 дней проведения ОПМ «Борышкер-2018» полицейскими выдано 3 800 уведомлений о необходимости уплаты штрафов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Уведомлено более 17 тысяч должников. Оплачено штрафов на сумму порядка 31 млн. тенге. 69 автомашин, у владельцев которых имеются не уплаченные штрафы, помещено на специализированную автостоянку.

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Оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер-2018» проводится с с участием судебных исполнителей и продлится до 30 апреля. Цель мероприятия — взыскание административных штрафов.

В рамках ОПМ на территории города Астана, а также на всех постах «Рубеж» с использованием автоматических систем контроля транспортного потока, электронных планшетов и аппаратно-программного комплекса «Сергек» выявляются должники по административным штрафам, лица не имеющие права управления транспортным средством, а также управляющие с подложными госномерами.

Совместно с судебными исполнителями проводятся рейдовые мероприятия по выявлению лиц, имеющих задолженность по административным штрафом и их последующего взыскания. Проводится разъяснительная работа в предприятиях и организациях законодательства об административных правонарушениях.