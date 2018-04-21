В Астане за неуплату штрафов забрали 69 автомобилей
Уведомлено более 17 тысяч должников.
Уведомлено более 17 тысяч должников.
За 9 дней проведения ОПМ «Борышкер-2018» полицейскими выдано 3 800 уведомлений о необходимости уплаты штрафов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Уведомлено более 17 тысяч должников. Оплачено штрафов на сумму порядка 31 млн. тенге. 69 автомашин, у владельцев которых имеются не уплаченные штрафы, помещено на специализированную автостоянку.
В рамках ОПМ на территории города Астана, а также на всех постах «Рубеж» с использованием автоматических систем контроля транспортного потока, электронных планшетов и
Совместно с судебными исполнителями проводятся рейдовые мероприятия по выявлению лиц, имеющих задолженность по административным штрафом и их последующего взыскания. Проводится разъяснительная работа в предприятиях и организациях законодательства об административных правонарушениях.
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