Владивостокцы собрали уже 4,5 тысячи мешков мусора

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке сегодня проходит общегородской субботник, и к этому часу мэрия отчиталась уже о 4,5 тысячах мешках собранного мусора. Большую часть работники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вывезли за пределы краевой столицы, остальное складируют на базах для ночного вывоза.

— Работы будут вестись круглосуточно, — отмечает пресс-служба городской администрации.

В генеральной уборке Владивостока участвуют представители власти, муниципальных предприятий, управляющих компаний; образовательные и медицинские учреждения, предприниматели, общественники, волонтеры и многие другие горожане. Например, журналисты отправились на уборку острова Русский — популярного места отдыха владивостокцев в выходные дни. Уборке с настроением способствует солнечная теплая погода.

При этом кто хотел — навели порядок на своих территориях заранее. Так, медики и другие сотрудники роддома № 3 на улице Калинина в течение недели чистили тротуары, дорожки и палисадники от прошлогодней листвы; занимались побелкой бордюров, деревьев и кустарников, а также санитарной обрезкой насаждений.

— А совсем скоро обновленная территория, на которой уже видна молодая травка, заиграет яркими красками — возле нашего роддома расцветут тюльпаны, ирисы и примула, — поделилась главный врач Светлана Сагайдачная.