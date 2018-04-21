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09:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Владивостокцы собрали уже 4,5 тысячи мешков мусора

Его вывозят с городских улиц и острова Русский.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке сегодня проходит общегородской субботник, и к этому часу мэрия отчиталась уже о 4,5 тысячах мешках собранного мусора. Большую часть работники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вывезли за пределы краевой столицы, остальное складируют на базах для ночного вывоза.

— Работы будут вестись круглосуточно, — отмечает пресс-служба городской администрации.

В генеральной уборке Владивостока участвуют представители власти, муниципальных предприятий, управляющих компаний; образовательные и медицинские учреждения, предприниматели, общественники, волонтеры и многие другие горожане. Например, журналисты отправились на уборку острова Русский — популярного места отдыха владивостокцев в выходные дни. Уборке с настроением способствует солнечная теплая погода.

При этом кто хотел — навели порядок на своих территориях заранее. Так, медики и другие сотрудники роддома № 3 на улице Калинина в течение недели чистили тротуары, дорожки и палисадники от прошлогодней листвы; занимались побелкой бордюров, деревьев и кустарников, а также санитарной обрезкой насаждений.

— А совсем скоро обновленная территория, на которой уже видна молодая травка, заиграет яркими красками — возле нашего роддома расцветут тюльпаны, ирисы и примула, — поделилась главный врач Светлана Сагайдачная.

Что касается общегородских планов озеленения, то в этом году во Владивостоке высадят более 300 тысяч цветов, 3200 кустарников и 330 деревьев хвойных и лиственных пород. Как уточнили в мэрии, это березы, груши, рябины, каштаны, петунии, тагетесы, канны, фиалки, георгины, пеларгонии, львиный зев, бегонии, а также вечнозеленые сосны, ели и лиственницы.

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