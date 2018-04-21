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10:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Горячий Ключ отправил заявку на присвоение звания «Город воинской славы»

В поддержку собрали 25 718 подписей.

Источник: администрация Горячего Ключа

О том, что Горячий Ключ может стать городом воинской славы, впервые заговорили в январе 2018 года. С инициативной выступил совет ветеранов.

— На сегодняшний день собрано немало свидетельств и документов о роли, значении и исторической важности успеха Туапсинской оборонительной операции в районе Горячего Ключа, — рассказывала председатель Совета ветеранов Ольга Шестибратова. — Это один из значимых и ключевых этапов битвы за Кавказ. Враг не смог прорваться к Туапсе и Джубге, а Горячий Ключ стал непреодолимой преградой на пути немцев.

В итоге за три месяца общественники собрали 25 718 подписей.

— Более половины взрослого населения Горячего Ключа высказалось за идею о присвоении звания «Город воинской славы». Все собранные документы уже переданы в Заксобрание края, — сообщили в администрации Горячего Ключа.

Теперь остается ждать ответа. Не исключено, что вопрос решится к 75-й годовщине со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, на сегодняшний день звание «Город воинской славы» носят Туапсе и Анапа. Всего в стране 45 таких городов, последними список в 2015-м году пополнили Старая Русса, Гатчина, Петрозаводск, Грозный и Феодосия.

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