Горячий Ключ отправил заявку на присвоение звания «Город воинской славы»

Источник: администрация Горячего Ключа

О том, что Горячий Ключ может стать городом воинской славы, впервые заговорили в январе 2018 года. С инициативной выступил совет ветеранов.

— На сегодняшний день собрано немало свидетельств и документов о роли, значении и исторической важности успеха Туапсинской оборонительной операции в районе Горячего Ключа, — рассказывала председатель Совета ветеранов Ольга Шестибратова. — Это один из значимых и ключевых этапов битвы за Кавказ. Враг не смог прорваться к Туапсе и Джубге, а Горячий Ключ стал непреодолимой преградой на пути немцев.

В итоге за три месяца общественники собрали 25 718 подписей.

— Более половины взрослого населения Горячего Ключа высказалось за идею о присвоении звания «Город воинской славы». Все собранные документы уже переданы в Заксобрание края, — сообщили в администрации Горячего Ключа.

Теперь остается ждать ответа. Не исключено, что вопрос решится к 75-й годовщине со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.