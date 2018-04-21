«СКА-Хабаровск» поборется за победу с московским «Динамо»
Главным судьей матча станет специалист из Ростова.
Главным судьей матча станет специалист из Ростова.
В воскресенье, 22 апреля, «СКА-Хабаровск» встретится с московским «Динамо». Команды померятся силами в матче 27-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу сезона 2017−2018, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Игра пройдет на стадионе Ленина. Начнется противостояние в 18:00. Главным судьей будет Сергей Иванов из
Добавим, сегодня, 21 апреля, в 15:00 началась игра молодежных команд «Динамо» и «СКА-Хабаровск».