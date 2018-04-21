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09:29 (мск), источник: Губерния онлайн

«СКА-Хабаровск» поборется за победу с московским «Динамо»

Главным судьей матча станет специалист из Ростова.

В воскресенье, 22 апреля, «СКА-Хабаровск» встретится с московским «Динамо». Команды померятся силами в матче 27-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу сезона 2017−2018, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Игра пройдет на стадионе Ленина. Начнется противостояние в 18:00. Главным судьей будет Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, его помощниками станут Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным судьей назначен Игорь Панин из Московской области, а инспектором Николай Иванов из Петербурга. Делегат Премьер-лиги — Александр Коротченко (Салават).

Добавим, сегодня, 21 апреля, в 15:00 началась игра молодежных команд «Динамо» и «СКА-Хабаровск».

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