Движение транспорта по улице Маршала Конева в Иркутске ограничат
Ограничение движение будет до 23 апреля.
Ограничение движение будет до 23 апреля.
Внимание, автомобилисты! Движение транспорта ограничено на улице Маршала Конева в Свердловском районе Иркутска. Ограничение действует с 21 по 23 апреля.
Проезд будет ограничен в районе
Для автомобилистов также установят соответствующие знаки, которые будут информировать об ограничении движения.
А в это время парковку на улице Литвинова в Иркутске запретят с 3 мая. Знак «Остановка запрещена» разместят рядом со зданием № 1 и действовать он будет на протяжении 10 метров. Новшество связано с тем, что автовладельцы паркуют машины, перегораживая въезд и выезд из арки для местных жителей и аварийных служб.