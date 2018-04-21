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09:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Движение транспорта по улице Маршала Конева в Иркутске ограничат

Ограничение движение будет до 23 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Внимание, автомобилисты! Движение транспорта ограничено на улице Маршала Конева в Свердловском районе Иркутска. Ограничение действует с 21 по 23 апреля.

Проезд будет ограничен в районе школы-интерната № 12. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

Для автомобилистов также установят соответствующие знаки, которые будут информировать об ограничении движения.

А в это время парковку на улице Литвинова в Иркутске запретят с 3 мая. Знак «Остановка запрещена» разместят рядом со зданием № 1 и действовать он будет на протяжении 10 метров. Новшество связано с тем, что автовладельцы паркуют машины, перегораживая въезд и выезд из арки для местных жителей и аварийных служб.

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