Движение транспорта по улице Маршала Конева в Иркутске ограничат

Проезд будет ограничен в районе школы-интерната № 12. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

А в это время парковку на улице Литвинова в Иркутске запретят с 3 мая. Знак «Остановка запрещена» разместят рядом со зданием № 1 и действовать он будет на протяжении 10 метров. Новшество связано с тем, что автовладельцы паркуют машины, перегораживая въезд и выезд из арки для местных жителей и аварийных служб.