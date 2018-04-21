В Сочи продлили действие штормового предупреждения по ветру
Два предыдущих дня в Сочи действовало штормовое предупреждение, и сегодня, 21 апреля, на курорте снова ожидается ветреная погода. По данным Единого
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Два предыдущих дня в Сочи действовало штормовое предупреждение, и сегодня, 21 апреля, на курорте снова ожидается ветреная погода. По данным Единого
В связи с этим спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами. В случае происшествий нужно звонить по номеру 112.