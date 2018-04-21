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11:02 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи продлили действие штормового предупреждения по ветру

Два предыдущих дня в Сочи действовало штормовое предупреждение, и сегодня, 21 апреля, на курорте снова ожидается ветреная погода. По данным Единого дежурно-диспетчерского центра города, местами порывы могут достигать 15 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 49% 772 мм рт. ст. 3 м/с

В связи с этим спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами. В случае происшествий нужно звонить по номеру 112.

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