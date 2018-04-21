Ростовчан предупредили об опасном повышения уровня Дона из-за сброса паводковых вод Цимлянским водохранилищем

Источник: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

В управлении по делам ГО и ЧС южной столицы, со ссылкой на прогнозы Ростовского гидрометцентра, газете «КП» — Ростов-на-Дону сообщили о том, что с субботы, 21 апреля, по понедельник произойдет повышение уровня главной реки региона до «неблагоприятной отметки и выше».

— Это случится в связи с пропуском паводковых вод Цимлянским водохранилищем и ветровым нагоном воды в Дон, — отметили в ведомстве.

Участок, который затронет опасный подъем воды, значительный — от Азова до ст. Старочеркасской, не исключается подтопление низменных и прибрежных территорий, зданий и сооружений дорог, размыв берегов рек, нарушение жизнеобеспечения населения.