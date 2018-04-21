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15:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Ростовчан предупредили об опасном повышения уровня Дона из-за сброса паводковых вод Цимлянским водохранилищем

В городском управлении по делам ГО и ЧС не исключили подтопления прибрежных территорий и нарушения жизнеобеспечения населения.

Источник: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

В управлении по делам ГО и ЧС южной столицы, со ссылкой на прогнозы Ростовского гидрометцентра, газете «КП» — Ростов-на-Дону сообщили о том, что с субботы, 21 апреля, по понедельник произойдет повышение уровня главной реки региона до «неблагоприятной отметки и выше».

— Это случится в связи с пропуском паводковых вод Цимлянским водохранилищем и ветровым нагоном воды в Дон, — отметили в ведомстве.

Участок, который затронет опасный подъем воды, значительный — от Азова до ст. Старочеркасской, не исключается подтопление низменных и прибрежных территорий, зданий и сооружений дорог, размыв берегов рек, нарушение жизнеобеспечения населения.

— Рекомендуем не парковать автомобили и не оставлять детские коляски в прибрежных участках местности, не пытаться самостоятельно преодолеть подтопленные участки, а при подтоплении больных и пожилых людей, детей, а также документы и ценные вещи перевести в безопасное место, — отметили в управлении. — Мы обеспечим дежурство спасателей и откачивающей техники на проблемных участках до поступления благоприятного прогноза.

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