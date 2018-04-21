В Кишиневе временно остановят движение транспорта: список улиц

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева объявила о временной приостановке движения транспорта на некоторых улицах столицы в связи с проведением работ по ремонту дорожного полотна.

Местная администрация советует водителям быть внимательными и следовать дорожным указателям. Работы проводятся на улицах М. Когэлничану, А. Крихана, Университетской (все в секторе Центр), Каля Ешилор, Алба-Юлия (сектор Буюканы), на бульваре Мештерул Маноле (сектор Чеканы), бульварах Дечебал и Дачия (сектор Ботаника).