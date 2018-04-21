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09:24 (мск), источник: РИА Новости

Теплая погода в Москве в субботу резко сменится похолоданием и ливнем

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Солнечная и тёплая погода в Москве в субботу во второй половине дня сменится резким похолоданием, порывистым ветром и ливнями, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

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Источник: Reuters

«Сегодня большую часть дня, до 15.00 мск, из-за облаков будет выглядывать солнце, а воздух успеет прогреться почти до майских значений. Но ближе к вечеру, в районе 16.00−18.00 часов небо закроют мощные кучево-дождевые облака», — сказали РИА Новости в Фобос.

По данным центра погоды, за ними на город обрушатся интенсивные ливни, станет ветрено и прохладно, местами возможна гроза.

«Максимальная температура воздуха в столице +17… +19, по области +15… +20 градусов», — добавил собеседник агентства.

Ветер в столице ожидается юго-западный, западный, к вечеру с порывами 15−20 метров в секунду.

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