Теплая погода в Москве в субботу резко сменится похолоданием и ливнем

«Сегодня большую часть дня, до 15.00 мск, из-за облаков будет выглядывать солнце, а воздух успеет прогреться почти до майских значений. Но ближе к вечеру, в районе 16.00−18.00 часов небо закроют мощные кучево-дождевые облака», — сказали РИА Новости в Фобос.
По данным центра погоды, за ними на город обрушатся интенсивные ливни, станет ветрено и прохладно, местами возможна гроза.
«Максимальная температура воздуха в столице +17… +19, по области +15… +20 градусов», — добавил собеседник агентства.
Ветер в столице ожидается юго-западный, западный, к вечеру с порывами 15−20 метров в секунду.