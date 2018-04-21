Теплая погода в Москве в субботу резко сменится похолоданием и ливнем

«Сегодня большую часть дня, до 15.00 мск, из-за облаков будет выглядывать солнце, а воздух успеет прогреться почти до майских значений. Но ближе к вечеру, в районе 16.00−18.00 часов небо закроют мощные кучево-дождевые облака», — сказали РИА Новости в Фобос.