21 и 22 апреля закрыт восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии

Восточный вестибюль станции метро «Белорусская» Кольцевой линии закрыт 21 и 22 апреля. Ограничения связаны с проведением ремонта подземного перехода. Сама станция работает в прежнем режиме. Попасть на нее можно через западный вестибюль или через станцию «Белорусская» зеленой ветки метро.