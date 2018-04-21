21 и 22 апреля закрыт восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии
Это связано с ремонтом подземного перехода. Сама станция работает в прежнем режиме.
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Это связано с ремонтом подземного перехода. Сама станция работает в прежнем режиме.
Восточный вестибюль станции метро «Белорусская» Кольцевой линии закрыт 21 и 22 апреля. Ограничения связаны с проведением ремонта подземного перехода. Сама станция работает в прежнем режиме. Попасть на нее можно через западный вестибюль или через станцию «Белорусская» зеленой ветки метро.
Для проведения ремонта специально выбрали выходные, когда пассажиропоток на станции минимален.
Сориентироваться и выбрать нужный маршрут пассажирам помогают сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Вестибюль возобновит работу 23 апреля в 05:30.