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16:38 (мск), источник: Volga News

Из-за разлива рек Кондурча и Сок в Красноярском районе вода подтопила три низководных моста

В пятницу, 20 апреля, в Самарской области в результате паводка подтоплено 96 приусадебных участков и три низководных моста. Подтопленных жилых домов, участков автомобильных дорог и объектов экономики нет. Мониторинг паводковой обстановки осуществляется в круглосуточном режиме, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы 19 апреля в результате подъема уровня воды в р. Сок произошло подтопление низководного автомобильного моста в населенном пункте Лебяжинка Красноярского района. Движение автомобильного транспорта через мост приостановлено.

А несколькими днями ранее — 13 апреля в результате подъема воды в р. Кондурча произошло подтопление низководных автомобильных мостов в населенных пунктах Малиновый Куст и Кириллинский Красноярского района. Движение транспорта через эти мосты также приостановлено, сообщение с населенным пунктом производится по объездным путям.

При этом в ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что жизнедеятельность населения не нарушена, организована работа оперативных служб.

По состоянию на 20 апреля остаются подтопленными талыми водами 30 приусадебных участков в н. п. Нижнее Санчелеево м. р. Ставропольский.

И также 20 апреля в результате повышения уровня воды в реке Волга на полуострове Копылово у Тольятти произошло сезонное подтопление 10 низменных участков дачного массива СНТ «Вишенка» и 56 низменных участков дачного массива СНТ «Гидромеханизатор».

По данным МЧС, эти участки находятся в зоне сезонного прогнозируемого незначительного подтопления, информация о возможном подтоплении была доведена до председателей СНТ. Сотрудники МЧС также сообщают, что проживающих людей на дачных массивах нет.

В чрезвычайном ведомстве подчеркивают, что гидрологическая обстановка на территории области развивается в соответствии с прогнозом ФГБУ «Приволжское УГМС» о прохождении весеннего половодья.

Ледоход продолжается на Волге у Тольятти и Сызрани. У села Зольное Волга уже чистая. Также ото льда вскрылись малые реки.

При этом на Жигулевской ГЭС идут повышенные сбросы воды. По состоянию на 20 апреля они составили примерно 25865 куб. м в секунду. Текущий уровень воды на Волге у Тольятти составляет 51,46 м, у села Зольное — 33,7 м, у Самары 31,84 м и у Сызрани — 29,21 м.

Рост уровня воды отмечается на Саратовском водохранилище. На нижнем течении реки Самара, на реках Большой Черемшан и Большой Кинель рост уровня воды составляет 5−29 см в сутки. Сохраняется превышение значений уровня воды на реке Большой Черемшан на 27 см. На остальных реках области отмечается понижение уровней воды.

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