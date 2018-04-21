Педагог из Чугуевки завоевала титул учителя года в Приморье
Впервые школьники помогали своим педагогам, публикуя истории о них в Инстаграм.
Впервые школьники помогали своим педагогам, публикуя истории о них в Инстаграм.
Во Владивостоке прошёл финал регионального конкурса «Лучший учитель года — 2018». Победу одержала Татьяна Мызник — преподаватель истории школы имени Фадеева в райцентре Чугуевка. С ней и другими участниками пообщался корреспондент «Комсомолки».
Всю неделю — а именно столько длился очный этап конкурса — в финальном этапе состязались 14 педагогов из Артёма, Арсеньева, Владивостока, Находки, Уссурийска, а также Октябрьского, Спасского, Михайловского и Чугуевского районов. Мероприятие проходило в нескольких творческих номинациях: «Учитель-профи», «Визитная карточка», «Методический семинар» и «Открытый урок», «Учитель-мастер», «Мастер-класс», «Педагогический совет», «Образовательный проект» и «Учитель-лидер». Конкурс традиционно проводят департамент образования и науки и Приморский краевой институт развития образования.
— После того, что она сделала для нас, мы хотим всем классом выразить благодарность просто за то, что она у нас есть. Такая невероятная, красивая, весёлая, мудрая, жизнерадостная, ну и, конечно же, самая лучшая учительница в мире. Юличка Борисовна — любимка наша, — поделилась одна из её учениц.
Второй
— Эмоций очень много. Каждый из семи дней, которые мы провели на конкурсе, заставлял нас меняться и узнавать
Студентам, выбравшим профессию учителя, она пожелала не бояться экспериментировать в работе, испытывать новые методы, подходы и не останавливаться в своём развитии.
Теперь Татьяна Мызник представит Приморский край на всероссийском конкурсе «Учитель года» осенью в