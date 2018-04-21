Педагог из Чугуевки завоевала титул учителя года в Приморье

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке прошёл финал регионального конкурса «Лучший учитель года — 2018». Победу одержала Татьяна Мызник — преподаватель истории школы имени Фадеева в райцентре Чугуевка. С ней и другими участниками пообщался корреспондент «Комсомолки».

Всю неделю — а именно столько длился очный этап конкурса — в финальном этапе состязались 14 педагогов из Артёма, Арсеньева, Владивостока, Находки, Уссурийска, а также Октябрьского, Спасского, Михайловского и Чугуевского районов. Мероприятие проходило в нескольких творческих номинациях: «Учитель-профи», «Визитная карточка», «Методический семинар» и «Открытый урок», «Учитель-мастер», «Мастер-класс», «Педагогический совет», «Образовательный проект» и «Учитель-лидер». Конкурс традиционно проводят департамент образования и науки и Приморский краевой институт развития образования.

Новинкой 2018 года стали два конкурса в Инстаграм. Первый — «Портрет учителя», где пользователи публиковали фото педагога и небольшой рассказ о нём. В итоге из двух десятков историй 14 оказались посвящены Юлии Крутько, которая стала лучшей на этом этапе. Крутько преподаёт английский язык в школе № 28 Владивостока и недавно заняла второе место в городском конкурсе.

— После того, что она сделала для нас, мы хотим всем классом выразить благодарность просто за то, что она у нас есть. Такая невероятная, красивая, весёлая, мудрая, жизнерадостная, ну и, конечно же, самая лучшая учительница в мире. Юличка Борисовна — любимка наша, — поделилась одна из её учениц.

Второй инстаграм-конкурс назывался «Учительский алфавит»: финалистам предложили выбрать букву и написать 7 слов, связанных с образованием, профессией и выразить своё отношение к этим словам. Здесь из 14 человек победителем стала Наталья Шепчелевич, представлявшая Находку.

Основным победителем конкурса, получившим звание «Лучший учитель года — 2018» стала историк из Чугуевского района Татьяна Мызник.

— Эмоций очень много. Каждый из семи дней, которые мы провели на конкурсе, заставлял нас меняться и узнавать что-то новое. Коллеги показали себя с разных сторон, продемонстрировали новые «фишки», которые стоит взять на вооружение в собственной работе и поделиться с другими учителями. Хочу отметить своих ярких и творческих коллег, представляющих разные предметные области, потому что, когда полностью погружаешься в свой предмет, то не замечаешь все интересное, что происходит у других, — призналась победительница.

Студентам, выбравшим профессию учителя, она пожелала не бояться экспериментировать в работе, испытывать новые методы, подходы и не останавливаться в своём развитии.