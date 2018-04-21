В Хабаровске станут ловить меньше бездомных животных

Источник: Комсомольская правда

В дальневосточной столице с июня этого года вступят в силу новые нормативы по отлову безнадзорных животных. По ряду причин количество пойманных собак сократится, а вот стоимость этого увеличится.

Если в прошлом году специалисты отловили больше полутора тысяч безнадзорных животных, то в этом — не больше 1 тысячи 363 собак. Это обусловлено тем, что в новые нормативы включены виды работ, которые ранее не оплачивались.

— Стоимость выезда ветеринара к месту содержания бездомных собак оценивается в 187 рублей. Коммунальные расходы составят 2 рубля за 12 дней, которые пес проведет в вольере, в 37 рублей обойдется вывоз за ним отходов. Полное содержание животного с учетом осмотра, прививок и двухразового питания обходится в 1 тысячу 966 рублей. Деньги в рамках субвенции выделяет бюджет Хабаровского края, — сообщили в пресс-службе городской администрации.