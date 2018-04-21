Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«В следующий раз я прерву заседание»: Небензя осадил Хейли в ООН
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Это очень смешно: записки молодого папы
«Он очень агрессивный человек»: экс-президент США о Путине
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Одесситка рассказала, почему пожалела, что уехала из Крыма
За что Запад ненавидит Асму Асад - СМИ
Российские специалисты узнают секреты «умных» ракет США
Мощнейший автомат РФ впервые показали за рубежом
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Акции в память о погибших в Кемерово
10:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске станут ловить меньше бездомных животных

Но стоимость этой услуги вырастет.

Источник: Комсомольская правда

В дальневосточной столице с июня этого года вступят в силу новые нормативы по отлову безнадзорных животных. По ряду причин количество пойманных собак сократится, а вот стоимость этого увеличится.

Если в прошлом году специалисты отловили больше полутора тысяч безнадзорных животных, то в этом — не больше 1 тысячи 363 собак. Это обусловлено тем, что в новые нормативы включены виды работ, которые ранее не оплачивались.

— Стоимость выезда ветеринара к месту содержания бездомных собак оценивается в 187 рублей. Коммунальные расходы составят 2 рубля за 12 дней, которые пес проведет в вольере, в 37 рублей обойдется вывоз за ним отходов. Полное содержание животного с учетом осмотра, прививок и двухразового питания обходится в 1 тысячу 966 рублей. Деньги в рамках субвенции выделяет бюджет Хабаровского края, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

В прошлом году эта сумма составила чуть больше 2 миллионов 836 тысяч рублей, а в этом — 2 миллиона 721, 5 тысяч рублей. Из-за того, что денег выделят незначительно меньше, а стоимость услуг выросла — отловят меньше собак. При этом, после 12 дней содержания в вольерах животных по краевому закону необходимо выпустить в естественную среду обитания, а значит, их численность год от года только увеличивается.

Все новости региона
 Во Владивостоке обрушился жилой дом 1918 года постройки
У мужчины, подозреваемого в стрельбе по детской площадке, изъяли автомат
В Британии определили основных подозреваемых в «деле Скрипаля»
МОК поддержал новые санкции против россиян
Музыканты приносят соболезнования из-за смерти Avicii
Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество
Парикмахера в Великобритании посадили в тюрьму за стрижку
Водитель отказался помогать полиции в Ереване
Ким Чен Ын провозгласил основной стратегический курс
Спорт
Казань — в шаге от Кубка Гагарина В четвертом матче финала плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь