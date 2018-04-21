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12:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани по улицам Клары Цеткин и Кызыл Армейская ограничат движение транспорта

Автомобилистам советуют следовать требованиям временных дорожных знаков.

Источник: AP 2018

В Казани с 23 апреля до 20 мая частично закроют для движения транспорта проезжие части улицы Клары Цеткин, возле домов № 31а, 29, 23, 17 и 13а и улицы Кызыл Армейская, рядом с домом № 9 по улице Клары Цеткин. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

На участках обустроят приямки под горизонтально-направленное бурение для прокладки электрической кабельной линии, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Автомобилистам рекомендуют следовать требованиям временных дорожных знаков.

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