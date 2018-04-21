В Казани по улицам Клары Цеткин и Кызыл Армейская ограничат движение транспорта

В Казани с 23 апреля до 20 мая частично закроют для движения транспорта проезжие части улицы Клары Цеткин, возле домов № 31а, 29, 23, 17 и 13а и улицы Кызыл Армейская, рядом с домом № 9 по улице Клары Цеткин. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.