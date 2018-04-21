В Приморье кот забрался в колесо и проехал 130 километров
Автомобилисты вызволили животное из ловушки (видео).
Автомобилисты вызволили животное из ловушки (видео).
В Арсеньеве водители обнаружили кота в колесе автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Арсеньев ТВ».
Сделав музыку потише, автомобилисты услышали странное мяуканье, остановившись они обнаружили в колесе животное, чуть позже мужчины вызволили кота из ловушки.
«Кот проехал на подвеске колес легковушки 130 километров. Бедолага не пострадал, если не считать психологической нагрузки», — написал автор видео.