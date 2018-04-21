Трём уральским авиакомпаниям снова не разрешили перевозить пассажиров

Напомним, в ходе проверки выяснилось, что уральские авиакомпании не имеют сертификата эксплуатанта и лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом. При этом вопреки требованиям федерального законодательства они предоставляли населению платные услуги, а именно — прыжки с парашютом с воздушных судов и полёты на самолёте типа Ан-2. Информация об этом была размещена в социальных сетях. Оказанные услуги авиаперевозчики оформляли приёмом граждан в члены некоммерческих партнёрств, однако потребители таковыми не являлись.