Трём уральским авиакомпаниям снова не разрешили перевозить пассажиров
Перевозчики организовали платные прыжки с парашютом.
Перевозчики организовали платные прыжки с парашютом.
Руководство трёх уральских авиакомпаний не смогло добиться разрешения на перевозку пассажиров самолётами Ан-2, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Такое решение вынес Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке иски ООО «Авиакомпания «МагАвиа» и некоммерческих партнёрств «Авиакомпания «МагАвиа» и «Авиакомпания «УралСпецавиа». Ранее полёты на «кукурузнике» этим трём юрлицам запретил Правобережный райсуд Магнитогорска.
Напомним, в ходе проверки выяснилось, что уральские авиакомпании не имеют сертификата эксплуатанта и лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом. При этом вопреки требованиям федерального законодательства они предоставляли населению платные услуги, а именно — прыжки с парашютом с воздушных судов и полёты на самолёте типа Ан-2. Информация об этом была размещена в социальных сетях. Оказанные услуги авиаперевозчики оформляли приёмом граждан в члены некоммерческих партнёрств, однако потребители таковыми не являлись.