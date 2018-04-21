Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй загнана в угол — Европа не простит ей лжи о России»: эксперт
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Мам возмутил возможный запрет провоза детей в колясках в метро
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Одесситка рассказала, почему пожалела, что уехала из Крыма
За что Запад ненавидит Асму Асад - СМИ
Россия изучает переданные Сирией «умные» американские ракеты
Мощнейший автомат РФ впервые показали за рубежом
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Акции в память о погибших в Кемерово
10:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Трём уральским авиакомпаниям снова не разрешили перевозить пассажиров

Перевозчики организовали платные прыжки с парашютом.

Источник: Аргументы и факты

Руководство трёх уральских авиакомпаний не смогло добиться разрешения на перевозку пассажиров самолётами Ан-2, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Такое решение вынес Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке иски ООО «Авиакомпания «МагАвиа» и некоммерческих партнёрств «Авиакомпания «МагАвиа» и «Авиакомпания «УралСпецавиа». Ранее полёты на «кукурузнике» этим трём юрлицам запретил Правобережный райсуд Магнитогорска.

Напомним, в ходе проверки выяснилось, что уральские авиакомпании не имеют сертификата эксплуатанта и лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом. При этом вопреки требованиям федерального законодательства они предоставляли населению платные услуги, а именно — прыжки с парашютом с воздушных судов и полёты на самолёте типа Ан-2. Информация об этом была размещена в социальных сетях. Оказанные услуги авиаперевозчики оформляли приёмом граждан в члены некоммерческих партнёрств, однако потребители таковыми не являлись.

Все новости региона
За кадром. Как поднимают на ноги детей-акробатов, попавших в крупное ДТП
В Британии определили основных подозреваемых в «деле Скрипаля»
МОК поддержал новые санкции против россиян
Музыканты приносят соболезнования из-за смерти Avicii
Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество
Парикмахера в Великобритании посадили в тюрьму за стрижку
Водитель отказался помогать полиции в Ереване
Ким Чен Ын провозгласил основной стратегический курс
Спорт
Казань — в шаге от Кубка Гагарина В четвертом матче финала плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь