Приморские электрички перешли на летнее расписание

Источник: Агентство «Москва»

21 апреля электропоезда в Приморье начали отправляться и прибывать по летнему расписанию. В связи с этим на основных дачных направлениях в рабочие и выходные дни количество вагонов в поездах увеличивается до 6−8.

Кроме того, сообщили «Комсомолке» в компании «Экспресс Приморья», с этого дня вводятся дополнительные электропоезда.

Из Владивостока:

— № 6301, ежедневный дачный экспресс, сообщением «Владивосток — Кипарисово», отправление от ст. Владивосток в 07:45. Следует без остановок на ст.: Чайка, Седанка, Санаторная, Океанская, Спутник, Садгород, Весенняя.

— № 6357, выходной дачный экспресс «Владивосток — Раздольное», отправление от ст. Владивосток в 08:00 по вых. и праздн. дням. Следует без остановок на ст.: Чайка, Седанка, Санаторная, Океанская, Спутник, Садгород, Весенняя, Амурский залив, Совхозная.

— № 6309, сообщением «Владивосток — Кипарисово», отправление от ст. Владивосток в 09:30. Следует ежедневно со всеми остановками.

Во Владивосток:

— № 6312, сообщением «Кипарисово — Владивосток», отправление от ст. Кипарисово в 14:40 — ежедневно со всеми остановками.

— № 6302, сообщением «Кипарисово — Владивосток», отправление от ст. Кипарисово в 16:50 — ежедневно со всеми остановками.

— № 6304, сообщением «Раздольное — Владивосток», отправление от ст. Раздольное в 17:35 — ежедневно со всеми остановками.

— № 6382, выходной дачный экспресс сообщением «Кипарисово — Владивосток», отправление от ст. Кипарисово в 19:40 — вых. и праздн. дни.

Следует без остановок на станции: Совхозная, Амурский залив, Весенняя, Садгород, Спутник, Океанская, Санаторная, Седанка, Чайка.

Кроме того, с 21 апреля продлены маршруты и изменены дни курсирования пригородных поездов:

Из Владивостока:

— № 6303 сообщением «Третья Рабочая — Кипарисово», отправление от Третьей Рабочей в 08:20, ежедневно будет следовать до станции Раздольное.

— № 6325, сообщением «Владивосток — Надеждинская», отправление от станции Владивосток в 16:25, будет следовать до Кипарисово ежедневно.

Во Владивосток:

— № 6310, сообщением «Кипарисово — Владивосток», отправление от Кипарисово в 12:30, по по выходным и праздничным дням.

— № 6326, сообщением «Надеждинская-Третья Рабочая», отправление от станции Надеждинская в 18:54, ежедневно курсирует от Кипарисово в 18:28.

— пригородному поезду № 6365/6367 (6375/6377)"Владивосток — Уссурийск — Спасск-Дальний дополнительно назначены остановки:

9237 километр, Сиреневка, 9232 километр, 9230 километр, 9194 километр, Сахзавод.