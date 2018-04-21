В центре Ростова-на-Дону ограничат движение из-за строительства многоквартирного дома

В администрации южной столицы решили подстраховаться и заранее предупредить автовладельцев о предстоящем только в середине лета перекрытии движения в центре Ростова-на-Дону.

— По адресу Богатяновский спуск, 11-а, будет производиться строительство многоквартирного дома, поэтому с 15 июля придется ограничить движение транспорта в этом месте, — сообщили газете «КП» — Ростов-на-Дону в мэрии.

Вероятно, особых сложностей для дорожного движения не произойдет: к тому времени как раз завершится чемпионат мира по футболу, все гости разъедутся, да и сами ростовчане, по опыту прошлых лет, предпочитают июль проводить за пределами душных каменных джунглей мегаполиса.