Организаторов голодовки нефтяников просят освободить по УДО

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 апр — Sputnik. Организаторов акции протеста нефтяников в Актау Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева просят освободить уголовно-досрочно. С ходатайством перед Верховным судом, генеральной прокуратурой и МВД выступила федерация профсоюзов Казахстана.

«Федерация обращается к судебным и правоохранительным органам о смягчении наказания Елеусинову и Кушакбаеву с учетом отбытого срока, наличия на их иждивении несовершеннолетних детей и иных смягчающих обстоятельств», — указано в документе.

В январе прошлого года около 400 нефтяников в Актау объявили голодовку. Рабочие протестовали против ликвидации конфедерации независимых профсоюзов. Суд признал акцию протеста незаконной, а около 50 человек были вынуждены оплатить штраф или возместить ущерб работодателю.