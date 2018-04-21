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14:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Организаторов голодовки нефтяников просят освободить по УДО

Федерация профсоюзов просит правоохранительные органы учесть, что осужденные являются отцами несовершеннолетних детей.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 апр — Sputnik. Организаторов акции протеста нефтяников в Актау Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева просят освободить уголовно-досрочно. С ходатайством перед Верховным судом, генеральной прокуратурой и МВД выступила федерация профсоюзов Казахстана.

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«Федерация обращается к судебным и правоохранительным органам о смягчении наказания Елеусинову и Кушакбаеву с учетом отбытого срока, наличия на их иждивении несовершеннолетних детей и иных смягчающих обстоятельств», — указано в документе.

В январе прошлого года около 400 нефтяников в Актау объявили голодовку. Рабочие протестовали против ликвидации конфедерации независимых профсоюзов. Суд признал акцию протеста незаконной, а около 50 человек были вынуждены оплатить штраф или возместить ущерб работодателю.

Руководили протестом лидер профсоюза работников компании Oil Construction Company и инспектор по труду Нурбек Кушакбаев. Мужчины были арестованы и приговорены к двум с половиной и двум годам лишения свободы с запретом заниматься профсоюзной деятельностью в течение двух и пяти лет соответственно.

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