Организаторов голодовки нефтяников просят освободить по УДО
Федерация профсоюзов просит правоохранительные органы учесть, что осужденные являются отцами несовершеннолетних детей.
Федерация профсоюзов просит правоохранительные органы учесть, что осужденные являются отцами несовершеннолетних детей.
АСТАНА, 21 апр — Sputnik. Организаторов акции протеста нефтяников в Актау Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева просят освободить
«Федерация обращается к судебным и правоохранительным органам о смягчении наказания Елеусинову и Кушакбаеву с учетом отбытого срока, наличия на их иждивении несовершеннолетних детей и иных смягчающих обстоятельств», — указано в документе.
В январе прошлого года около 400 нефтяников в Актау объявили голодовку. Рабочие протестовали против ликвидации конфедерации независимых профсоюзов. Суд признал акцию протеста незаконной, а около 50 человек были вынуждены оплатить штраф или возместить ущерб работодателю.
Руководили протестом лидер профсоюза работников компании Oil Construction Company и инспектор по труду Нурбек Кушакбаев. Мужчины были арестованы и приговорены к двум с половиной и двум годам лишения свободы с запретом заниматься профсоюзной деятельностью в течение двух и пяти лет соответственно.