Опубликован обновленный список детских садов Астаны
Управление образования Астаны опубликовало обновленный список детских садов Астаны, передает Tengrinews.kz.
Управление образования Астаны опубликовало обновленный список детских садов Астаны, передает Tengrinews.kz.
Полный список дошкольных организаций города появился на сайте управления. В нем представлены государственные, частные детские сады и
Напомним, ранее сообщалось об инциденте с 2-летним ребенком, который едва не утонул в реке. Как стало известно, мальчик был воспитанником частного детского сада.
Как отмечали в КЧС МВД, ребенок получил переохлаждение. После случившегося в Управлении образования столицы напомнили о возможных рисках при оформлении детей в так называемый «теневой детский сад».
«Сегодня в столице наблюдается тенденция, когда родители отдают своих детей в теневые частные сады, которые находятся в квартирах, подвальных помещениях, домах и не соответствуют обязательным требованиям безопасности и установленным санитарным нормам. В связи с эти просим Вас быть внимательнее при выборе подобного дошкольного учреждения. Прежде чем отдавать ребенка в детский сад, уточните числится ли это учреждение в официальном реестре столичных дошкольных организаций», — отмечали в