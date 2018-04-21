Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан не поддержал РФ в ООН и получил ответ - эксперт
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
48-летняя Вайс и 50-летний Крейг готовятся к рождению первенца
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Российские специалисты узнают секреты «умных» ракет США
Мощнейший автомат РФ впервые показали за рубежом
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
10:35 (мск), источник: Tengrinews

Опубликован обновленный список детских садов Астаны

Управление образования Астаны опубликовало обновленный список детских садов Астаны, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Полный список дошкольных организаций города появился на сайте управления. В нем представлены государственные, частные детские сады и мини-центры.

Читайте также
В детских садах Павлодара будут принимать детей по отпечатку пальца

Напомним, ранее сообщалось об инциденте с 2-летним ребенком, который едва не утонул в реке. Как стало известно, мальчик был воспитанником частного детского сада.

Как отмечали в КЧС МВД, ребенок получил переохлаждение. После случившегося в Управлении образования столицы напомнили о возможных рисках при оформлении детей в так называемый «теневой детский сад».

«Сегодня в столице наблюдается тенденция, когда родители отдают своих детей в теневые частные сады, которые находятся в квартирах, подвальных помещениях, домах и не соответствуют обязательным требованиям безопасности и установленным санитарным нормам. В связи с эти просим Вас быть внимательнее при выборе подобного дошкольного учреждения. Прежде чем отдавать ребенка в детский сад, уточните числится ли это учреждение в официальном реестре столичных дошкольных организаций», — отмечали в пресс-службе Управления.

Все новости региона
Как надежда защищает мозг
В Британии определили основных подозреваемых в «деле Скрипаля»
МОК поддержал новые санкции против россиян
Музыканты приносят соболезнования из-за смерти Avicii
Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество
В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе
Водитель отказался помогать полиции в Ереване
СМИ: Трамп был недоволен задержкой с докладом о звонке Путина
Спорт
Казань — в шаге от Кубка Гагарина В четвертом матче финала плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь