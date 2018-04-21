Опубликован обновленный список детских садов Астаны

Напомним, ранее сообщалось об инциденте с 2-летним ребенком, который едва не утонул в реке. Как стало известно, мальчик был воспитанником частного детского сада.

Как отмечали в КЧС МВД, ребенок получил переохлаждение. После случившегося в Управлении образования столицы напомнили о возможных рисках при оформлении детей в так называемый «теневой детский сад».