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10:56 (мск), источник: Интерфакс

Следующая неделя в России будет шестидневной

Россиянам предстоит работать с 23 по 28 апреля, а затем отдыхать четыре дня — с 29 апреля по 2 мая.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя в РФ будет шестидневной, с понедельника по субботу включительно, после которой россиян ждут четыре выходных дня подряд по случаю празднования Первомая.

Инфографика
Календарь праздничных дней в 2018 годуПремьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году.

«Следующая, соответственно, предпраздничная неделя будет шестидневной. Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье. Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья, 29 апреля, по среду 2 мая включительно», — сообщили в ведомстве «Интерфаксу».

«Первый рабочий день после праздничных выходных — четверг, 3 мая. Соответственно, после праздничных выходных последует двухдневная рабочая неделя», — сказал собеседник агентства.

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной «разделит» рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.

В связи с празднованием 12 июня Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет три выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня по вторник, 12 июня включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.

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