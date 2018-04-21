Улицы Ванеева и Баумана начали ремонтировать в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Новгороде начали ремонт двух улиц — Баумана и Ванеева. До конца апреля планируется начать ремонт еще трех участков. Об этом сообщил и. о. директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин.

— К началу мая подрядчики выйдут на улицы Березовская и Переходникова, а также одну из транспортных артерий Сормовского района, — пообещал Роман Ухабин. — По графику все 32 участка дорог, вошедшие в план на 2018 год, должны быть отремонтированы к началу осени. Одновременно с этим планируется отремонтировать тротуары вдоль проезжей части.