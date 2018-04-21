В Нижегородскую область прилетели первые серые журавли. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в региональном комитете по охране объектов животного мира, уникальные фотографии птиц — первые в сезоне 2018 года — удалось сделать нижегородскому любителю фотоохоты Геннадию Колотину.

«Весна идет! На болота вернулись красивые и величественные серые журавли. Они своим громким трубным голосом сообщают на всю округу о своем прилете», — прокомментировал свои снимки фотограф.



Напомним, что Серый журавль — Grus grus L. занесен в Красную книгу Нижегородской области. Использует для гнездования сфагновые болота с клюквой, багульником, кассандрой, с редкими угнетенными соснами; особенно благоприятны участки с разреженными зарослями тростника, сильно заболоченные и заросшие кустарником поймы рек и котловины крупных озер.



Следует отметить, что по информации регионального минэкологии, Нижегородская область является единственным субъектом РФ, где Стратегия сохранения биоразнообразия имеет статус регионального документа, подписанного губернатором. Документ предполагает мероприятия по увеличению популяций краснокнижных животных, подкормку диких зверей в лесах региона, организацию природных заповедников и другие меры.

