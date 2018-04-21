Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Пентагона на доставку американских ракет в Россию
Что будет, если «закончились права»
Это очень смешно: записки молодого папы
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
Собчак в платье с открытыми плечами блистала в Лондоне (фото)
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Российские специалисты узнают секреты «умных» ракет США
Мощнейший автомат РФ впервые показали за рубежом
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11:32 (мск), источник: Newsroom24.ru

В Нижегородскую область прилетели первые серые журавли

Птицы были замечены в Чкаловском районе.

В Нижегородскую область прилетели первые серые журавли. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в региональном комитете по охране объектов животного мира, уникальные фотографии птиц — первые в сезоне 2018 года — удалось сделать нижегородскому любителю фотоохоты Геннадию Колотину.

«Весна идет! На болота вернулись красивые и величественные серые журавли. Они своим громким трубным голосом сообщают на всю округу о своем прилете», — прокомментировал свои снимки фотограф.

Напомним, что Серый журавль — Grus grus L. занесен в Красную книгу Нижегородской области. Использует для гнездования сфагновые болота с клюквой, багульником, кассандрой, с редкими угнетенными соснами; особенно благоприятны участки с разреженными зарослями тростника, сильно заболоченные и заросшие кустарником поймы рек и котловины крупных озер.

Следует отметить, что по информации регионального минэкологии, Нижегородская область является единственным субъектом РФ, где Стратегия сохранения биоразнообразия имеет статус регионального документа, подписанного губернатором. Документ предполагает мероприятия по увеличению популяций краснокнижных животных, подкормку диких зверей в лесах региона, организацию природных заповедников и другие меры.

Все новости региона
 11 человек пострадали в ДТП в Нижегородской области 19 апреля
Снег будет идти в Нижнем Новгороде три дня
В Британии определили основных подозреваемых в «деле Скрипаля»
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
СМИ: Трамп был недоволен задержкой с докладом о звонке Путина
МОК поддержал новые санкции против россиян
Музыканты приносят соболезнования из-за смерти Avicii
Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество
Водитель отказался помогать полиции в Ереване
Спорт
Венгер в «Зените». Это реально? Было бы интересно
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь