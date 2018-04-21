Кишиневский зоопарк временно закрывают

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева объявила о том, что Кишиневский зоопарк не будет принимать посетителей в течение недели.

«С 23 по 29 апреля Кишиневский зоопарк будет закрыт для посетителей в связи с проведением ремонта подъездных путей к территории учреждения. В общей сложности отремонтируют девять тысяч квадратных метров дорог для пеших прогулок на территории зоопарка», — говорится в сообщении.

Зоопарк Кишинева основали в 1978 году. В последний раз ремонт подъездных путей к нему проводился 30 лет назад.