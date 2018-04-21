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11:39 (мск), источник: Sputnik.md

Кишиневский зоопарк временно закрывают

Тем, кто собирался посетить зоопарк Кишинева, придется изменить свои планы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева объявила о том, что Кишиневский зоопарк не будет принимать посетителей в течение недели.

«С 23 по 29 апреля Кишиневский зоопарк будет закрыт для посетителей в связи с проведением ремонта подъездных путей к территории учреждения. В общей сложности отремонтируют девять тысяч квадратных метров дорог для пеших прогулок на территории зоопарка», — говорится в сообщении.

Зоопарк Кишинева основали в 1978 году. В последний раз ремонт подъездных путей к нему проводился 30 лет назад.

Уже с 30 апреля зоопарк будет работать в обычном режиме.

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