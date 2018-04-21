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16:45 (мск), источник: НИА Самара

Из-за размыва дороги под Тольятти приостановлена работа автобусного маршрута № 275

Существует вероятность опрокидывания автобуса. Об этом 20 апреля проинформировала городская администрация города.

Сообщается, что движения межмуниципального маршрута 275 приостановлено по итогам обследования дорожных условий. Маршрут № 275 «ОП “Автовокзал” — село Образцово (СНТ “Образцово 1988”) — село Образцово (СНТ “Образцово”)», а точнее — дорога от трассы м-5 до СНТ «Образцово» не обеспечивает безопасность перевозки пассажиров, а именно размыто и заужено грунтовое покрытие, в результате чего существует вероятность опрокидывания автобуса, пишет TLTgorod.

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