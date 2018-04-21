Из-за размыва дороги под Тольятти приостановлена работа автобусного маршрута № 275
Существует вероятность опрокидывания автобуса. Об этом 20 апреля проинформировала городская администрация города.
Существует вероятность опрокидывания автобуса. Об этом 20 апреля проинформировала городская администрация города.
Сообщается, что движения межмуниципального маршрута 275 приостановлено по итогам обследования дорожных условий. Маршрут № 275 «ОП “Автовокзал” — село Образцово (СНТ “Образцово 1988”) — село Образцово (СНТ “Образцово”)», а точнее — дорога от трассы м-5 до СНТ «Образцово» не обеспечивает безопасность перевозки пассажиров, а именно размыто и заужено грунтовое покрытие, в результате чего существует вероятность опрокидывания автобуса, пишет TLTgorod.